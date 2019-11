Déclaration du premier ministre au sujet de la retraite de Greta Bossenmaier





OTTAWA, le 8 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la retraite de Greta Bossenmaier :

« Aujourd'hui, j'annonce le départ à la retraite de la fonction publique de ma conseillère à la sécurité nationale et au renseignement, Greta Bossenmaier, au début du mois de décembre 2019.

« Mme Bossenmaier a servi les Canadiens avec dévouement, intégrité et excellence au cours des 35 dernières années. Elle a occupé des postes de haute direction tels que chef du Centre de la sécurité des télécommunications, sous-ministre, Groupe de travail sur l'Afghanistan du Bureau du Conseil privé et sous-ministre déléguée principale du Développement international.

« David Morrison, mon conseiller en matière de politique étrangère et de défense, agira de façon provisoire à titre de conseiller à la sécurité nationale et au renseignement en plus de remplir ses fonctions actuelles. Un nouveau conseiller à la sécurité nationale et au renseignement sera nommé sous peu pour combler le poste laissé vacant suivant le départ à la retraite de Mme Bossenmaier.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite à Mme Bossenmaier de profiter pleinement d'une retraite bien méritée. Je la remercie du dévouement et de l'engagement dont elle a fait preuve au cours de sa carrière exceptionnelle. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

