Explore Québec, un levier important pour le transport aérien régional

QUÉBEC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) salue la mise sur pied du programme Explore Québec, qui facilitera l'accès aérien aux régions éloignées du Québec. Annoncé par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ce programme stimulera par le fait même la croissance du nombre de passagers à YQB.

« Le programme Explore Québec contribuera à assurer un achalandage soutenu sur plusieurs destinations, ce qui aura des effets positifs sur l'offre de vols régionaux au départ des aéroports internationaux du Québec », a mentionné Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB. « Le programme Explore Québec viendra consolider le marché à destination de différentes régions du Québec, ce qui permettra à YQB de poursuivre sa croissance », a-t-il ajouté.

Explore Québec a comme objectifs d'accroître le nombre de visiteurs dans les régions touristiques ciblées, d'augmenter les retombées touristiques et économiques, de prolonger la saison touristique et de créer, à long terme, des conditions favorables à la baisse des tarifs aériens à destination de ces régions.

Selon la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ce programme viendra répondre aux préoccupations des Québécois quant à l'accessibilité du transport aérien vers les régions éloignées. « Cette initiative contribuera à enrichir l'offre touristique québécoise, tout en mettant en lumière les produits phares des régions ciblées. J'invite les touristes québécois et étrangers à oser l'aventure pour vivre des expériences authentiques et uniques dans ces magnifiques régions qui ont tant à offrir », a-t-elle mentionné.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

