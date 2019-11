Avis aux médias - La gouverneure générale honorera des Canadiens remarquables à Rideau Hall





OTTAWA, le 8 nov. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, remettra des distinctions honorifiques à 41 récipiendaires lors d'une cérémonie à Rideau Hall le mardi 12 novembre 2019, à 9 h 30.

Les récipiendaires recevront l'une des distinctions suivantes en reconnaissance de leur excellence ou de leur sens du devoir exceptionnel : une décoration pour service méritoire (division militaire et civile) ou la Médaille du souverain pour les bénévoles.

L'horaire de la cérémonie, les citations des récipiendaires ainsi qu'une fiche d'information sur les distinctions honorifiques qui seront remises sont joints au présent avis aux médias.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

9 h : Arrivée des médias à Rideau Hall 9 h 30 : Début de la cérémonie

Allocution de la gouverneure générale

La gouverneure générale remet les distinctions honorifiques 10 h 45 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES ET CITATIONS

DÉCORATIONS POUR SERVICE MÉRITOIRE

RÉCIPIENDAIRES DE LA CROIX DU SERVICE MÉRITOIRE

Le capitaine de frégate Todd William Bonnar, C.S.M., C.D.

Norfolk (Virginie), États-Unis d'Amérique

Croix du service méritoire (division militaire)

Le capitaine de frégate Bonnar a participé à la constitution du plus grand groupe opérationnel de l'OTAN depuis plus de 20 ans. En tant que chef d'état-major et commandant adjoint du 1er Groupe opérationnel de la flotte navale permanente de l'OTAN de juillet à décembre 2017, il a fait montre d'un leadership exceptionnel en plus de formidables aptitudes de planification et de communication. Par ses efforts considérables, il a mis en valeur l'engagement indéfectible du Canada à l'avancement des objectifs stratégiques et militaires de l'OTAN en Méditerranée.

Le brigadier-général Trevor John Cadieu, O.M.M., C.S.M., M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Croix du service méritoire (division militaire)

Le brigadier-général Cadieu a été le commandant de la Force opérationnelle à Jérusalem et le commandant inaugural de la Force opérationnelle au Moyen-Orient de juillet 2016 à juillet 2017. Son éloquence et sa connaissance approfondie des enjeux auxquels la région est confrontée l'ont mené à participer activement à l'avancement des objectifs prioritaires du coordinateur américain de la sécurité, et à établir le poste de commandement régional à Amman, en Jordanie. Ses initiatives ont eu un impact positif sur le renforcement des forces armées jordaniennes et libanaises, et ont contribué au maintien des bonnes relations avec les partenaires de la région.

Le sergent Jeffery Theodore Oshanyk, C.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Croix du service méritoire (division militaire)

Le sergent Oshanyk a été déployé au Koweït de juillet 2017 à janvier 2018. Chargé d'identifier des cibles au sein de la Force opérationnelle interarmées de l'Irak, il a directement contribué à la lutte contre Daech dans la région grâce à ses initiatives novatrices et son dévouement exemplaire. Le sergent Oshanyk a également mis à profit ses connaissances et ses capacités en agissant à titre de mentor auprès de ses collègues et en élaborant un aide-mémoire indispensable aux futures opérations, contribuant ainsi à rehausser l'impact à long terme de la présence canadienne dans la région.

Le brigadier-général Alain Joseph Paul Pelletier, O.M.M., C.S.M., M.S.M., C.D.

Headingley (Manitoba)

Croix du service méritoire (division militaire)

Le brigadier-général Pelletier a été affecté au Qatar de juin 2016 à janvier 2017 à titre de directeur du Centre multinational d'opérations aérospatiales. Grâce à son expertise et à son habileté à former des équipes hautement compétentes, il a coordonné avec brio des opérations aériennes de combat dans un environnement multinational complexe. Un ambassadeur exceptionnel pour le Canada, le brigadier-général Pelletier a joué un rôle clé dans les efforts de la coalition internationale pour vaincre Daech en Irak et en Syrie.

Susan Jane Pond, C.S.M.

Kingsburg (Nouvelle-Écosse)

Croix du service méritoire (division civile)

Le dévouement, le professionnalisme et l'esprit novateur dont a fait preuve Susan Pond ont permis au Canada d'améliorer considérablement sa contribution à l'OTAN. À titre de cadre supérieure, elle a renforcé des partenariats et élaboré des outils pratiques qui favorisent la saine gouvernance à l'échelon mondial. Le leadership qu'elle a démontré pour ouvrir la voie à l'utilisation de fonds en fiducie pour financer des projets spéciaux tels que la destruction des mines antipersonnel et des armes légères a contribué à affermir l'engagement du Canada à renforcer la paix et la stabilité dans le monde.

Le brigadier-général Steven Joseph Russel Whelan, O.M.M., C.S.M., M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Croix du service méritoire (division militaire)

Le brigadier-général Whelan a été affecté à Bagdad, en Irak, de juillet 2017 à juillet 2018. En tant que directeur de l'équipe de liaison ministérielle de la Force opérationnelle interarmées multinationale, il a mis sur pied une équipe de 60 membres provenant de 14 pays. Il s'est en outre distingué par son esprit analytique et visionnaire en élaborant un plan de transition face au déclin imminent de Daech. Le brigadier-général Whelan a grandement mérité le respect du gouvernement irakien, des États-Unis et de la coalition internationale, ayant été au coeur de plusieurs initiatives visant à soutenir les forces armées de l'Irak.

RÉCIPIENDAIRES D'UN DEUXIÈME OCTROI

DE LA MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION MILITAIRE)

L'adjudant-chef Michael Patrick Forest, M.M.M., M.S.M., C.D.

Petawawa (Ontario)

L'adjudant-chef Forest a été affecté en Lettonie de juin 2017 à janvier 2018 dans le cadre de la contribution du Canada aux mesures de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est. En tant que sergent-major du groupement tactique de la présence avancée, il a transformé une équipe disparate en une unité cohésive et a su maintenir la discipline et le moral dans un environnement multinational complexe. Reconnu comme un excellent modèle à suivre et un multiplicateur de force, l'adjudant-chef Forest a laissé une impression favorable et durable quant à l'efficacité opérationnelle du groupement tactique, ce qui a rejailli positivement sur le Canada.

Le colonel Mark Anthony Gasparotto, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Le colonel Gasparotto a été envoyé en mission de juillet 2016 à juillet 2017 comme commandant de la Force opérationnelle Port-au-Prince et comme chef d'état-major de la Mission des Nations Unies (ONU) pour la stabilisation en Haïti. Il a brillamment orchestré les interventions en situation de crise après le passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016 et a coordonné de façon exceptionnelle le soutien de l'ONU aux élections nationales haïtiennes en janvier 2017. Le colonel Gasparotto a oeuvré pour la transition vers une nouvelle mission de l'ONU ayant pour but d'aider à maintenir la sécurité en Haïti, une priorité constante pour le Canada.

RÉCIPIENDAIRES DE LA MÉDAILLE DU

SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION MILITAIRE)

Le colonel Joseph Antoine Dave Abboud, C.S.M., M.V.M., M.S.M., C.D.

Montréal (Québec)

Le colonel Abboud a été le commandant adjoint de la Force opérationnelle au Moyen-Orient entre juillet 2017 et juillet 2018 lors de son déploiement en Jordanie. Il a brillamment formé une équipe chargée de mettre en oeuvre un programme visant à renforcer les capacités des forces armées de la Jordanie et du Liban, deux pays aux prises avec des défis liés à la sécurité, aggravés par le contexte de la guerre civile en Syrie. Grâce à ses compétences éprouvées et son leadership avant-gardiste, il a contribué au succès de la stratégie globale du Canada au Moyen-Orient et a consolidé la coopération avec les pays alliés.

Le sergent Gary Barrett, M.S.M.

Petawawa (Ontario)

Le sergent Barrett a été déployé en Ukraine, de septembre 2017 à mars 2018, dans le cadre du programme de l'OTAN visant à renforcer les capacités des forces armées ukrainiennes. Un maître tireur d'élite, il a grandement contribué à la réforme des programmes de formation de tireurs d'élite, en les standardisant pour l'ensemble des forces armées ukrainiennes et en proposant des solutions tangibles à des défis spécifiques au pays. Grâce à l'initiative et au sens de l'organisation du sergent Barrett, l'armée ukrainienne a maintenant les outils nécessaires pour former ses tireurs d'élite de façon indépendante et cohérente.

Le maître de 1re classe Jason William Bode, M.S.M., C.D.

Victoria (Colombie-Britannique)

De mars à août 2017, le maître de 1re classe Bode a été envoyé en mission à titre de capitaine d'armes à bord du NCSM Oriole pour son périple d'Esquimalt, en Colombie-Britannique, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il s'est démarqué par son professionnalisme et son expertise en matelotage tout au long du voyage de 13 000 milles marins marquant le 150e anniversaire du Canada. Pendant le trajet de 111 jours du grand voilier qui a fait escale dans 25 ports de 8 différents pays, il s'est révélé un excellent leader et représentant des Forces armées canadiennes.

Le capitaine de vaisseau Daniel Joseph Jacques Bouchard, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Le capitaine de vaisseau Bouchard a été déployé à Jérusalem de juillet 2017 à juillet 2018 en tant que commandant adjoint canadien de la Force opérationnelle et directeur du soutien opérationnel au coordinateur américain de la sécurité pour Israël et la Palestine. Le jumelage de ces deux postes lui a permis de se greffer aux efforts multinationaux visant à renforcer les capacités des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne. Ses qualités de meneur et son expertise lui ont permis d'améliorer les programmes de sécurité en Cisjordanie, de façon à les rendre plus viables dans un environnement tendu et imprévisible.

Le capitaine de frégate Ramona Lynn Burke, M.S.M., C.D.

Orléans (Ontario)

De 2014 à 2018, le capitaine de frégate Burke a travaillé pour la direction des politiques stratégiques sur le personnel du chef d'état-major de la Marine. Par son leadership, elle a joué un rôle clé dans l'élaboration de la Boussole navale du Code de conduite et de la campagne Reconnaître ce qui est bien adoptées par la Marine royale canadienne et la Royal New Zealand Navy. Son travail en vue de moderniser la réglementation liée à la grossesse dans les Forces armées canadiennes a directement contribué à la création d'un environnement plus équitable pour les femmes militaires. Par ses efforts exceptionnels, elle a considérablement amélioré le milieu des Forces armées canadiennes en matière d'équité en emploi et d'éthique.

L'adjudant-chef Robert Joseph Clarke, M.M.M., M.S.M., C.D.

Edmonton (Alberta)

L'adjudant-chef Clarke a été affecté en Ukraine de mars à août 2017 en tant que sergent-major de la Force opérationnelle interarmées. À ce titre, il a fait preuve d'un leadership exceptionnel lors de la formation et de la mise en place du Corps des sous-officiers des Forces armées ukrainiennes et de l'établissement d'un programme de mentorat permanent des Forces armées canadiennes sur des sites d'entraînement clés en Ukraine. Tout au long de son affectation, l'adjudant-chef Clarke s'est employé à renforcer la cohésion des programmes de formation collectifs de l'OTAN au grand bénéfice des alliés et des partenaires multinationaux du Canada.

L'adjudant Nicolas Robin Côté, M.S.M., C.D.

Kingston (Ontario)

L'adjudant Côté a contribué à la mission de l'ONU au Mali de juin à août 2018. À titre de sergent-major de camp de la composante de soutien de la Force opérationnelle interarmées, il a veillé au bon déroulement de l'accueil et de l'intégration des membres de l'équipe afin d'assurer l'efficacité de la mission en collaboration avec les forces allemandes et néerlandaises. Témoignant de son engagement, l'adjudant Côté n'a pas hésité à se rendre d'urgence à Dakar, au Sénégal, pour occuper temporairement le rôle de sergent-major afin de maintenir l'acheminement continu de matériel dans cette région.

Le lieutenant-colonel Sean Martin French, M.S.M., C.D.

Oromocto (Nouveau-Brunswick)

De janvier à juillet 2018, le lieutenant-colonel French a fait preuve d'une vision et d'un leadership remarquables en tant que commandant du Groupe tactique de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie. Montrant une rare perspicacité, il a travaillé sans relâche à l'amélioration des processus et des procédures dans de multiples secteurs, allant de la préparation au combat au mess, pour assurer l'efficacité et l'efficience du groupe tactique multinational. Par son attention et les efforts exceptionnels qu'il a consentis à tous les aspects des opérations, il a directement contribué au formidable succès de la mission du Canada en Lettonie.

Le sergent Nicholas Shawn Hancock, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

De février à septembre 2017, le sergent Hancock a été affecté à Bagdad, en Irak, dans le cadre de la mission canadienne de lutte contre Daech et de renforcement des capacités des forces de sécurité irakiennes. Assurant le commandement général de l'équipe de protection rapprochée de l'opération au début de sa période de service, il a directement contribué à la réussite opérationnelle par son exécution sécuritaire de plus de 150 missions dans des zones à haut risque de Bagdad. Par son rendement exemplaire et son leadership inébranlable, le sergent Hancock a répondu aux normes les plus élevées du professionnalisme militaire et a fait honneur au Canada.

Le capitaine de frégate Jon Jeffrey Hutchinson, M.S.M., C.D.

Victoria (Colombie-Britannique)

Le capitaine de frégate Hutchinson a démontré un leadership et un professionnalisme exceptionnels comme capitaine du NCSM Winnipeg et commandant de la Force opérationnelle de l'opération Projection durant sa mission dans la région indo-pacifique de mars à août 2017. Après avoir navigué dans les zones très fréquentées, instables et contestées de la mer de Chine méridionale, il a mené avec succès un programme de coopération internationale englobant deux océans et neuf pays. De plus, il a aidé à établir et à maintenir des partenariats économiques, militaires et diplomatiques cruciaux pour renforcer la présence et l'implication du Canada dans la région.

Le premier maître de 1re classe Sylvain Joseph François Jean Claude Jaquemot, M.S.M., C.D.

Victoria (Colombie-Britannique)

Le premier maître de 1re classe Jaquemot a occupé le poste de capitaine d'armes à bord du NCSM Winnipeg lors d'une mission dans la région indo-pacifique de mars à août 2017. Il s'est démarqué au sein de l'équipe de commandement par son approche méthodique et sa grande attention aux détails, de la phase de préparation jusqu'au déploiement, en passant par la formation d'une unité compétente et cohérente. Il s'est révélé un véritable pilier lors de cette mission qui a permis aux Forces armées canadiennes de s'impliquer dans la région et d'accroître leur engagement multinational.

Le colonel Andrew Ronald Jayne, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Le colonel Jayne a été le commandant de la Force opérationnelle interarmées de l'Irak de décembre 2017 à octobre 2018 dans le cadre de la mission du Canada pour vaincre Daech. Il a mené avec adresse et assurance une équipe formée de 700 membres ayant pour but de renforcer les capacités des forces armées irakiennes, ce qui lui a valu les éloges des membres de la coalition internationale. Par ses initiatives, le colonel Jayne a représenté, de façon exceptionnelle, les stratégies et engagements du Canada au sein de la coalition et a permis au Canada de consolider ses liens avec les pays alliés.

Le capitaine de vaisseau Steve Jorgensen, M.S.M., C.D.

Victoria (Colombie-Britannique)

De juillet à septembre 2017, le capitaine de vaisseau Jorgensen a dirigé les interventions des Forces armées canadiennes lors des feux de forêt en Colombie-Britannique. Chargé de synchroniser les secours provinciaux et fédéraux, il a coordonné les activités d'une force opérationnelle aérienne qui a transporté des centaines de premiers intervenants et a facilité l'apport d'une aide essentielle aux communautés isolées. Par son leadership hors pair, le capitaine de vaisseau Jorgensen a contribué à maîtriser les feux de forêt les plus dévastateurs de l'histoire de la Colombie-Britannique, sauvant ainsi la vie de plusieurs Canadiens.

Le lieutenant-colonel Erik Antony Liebert, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

D'août 2015 à juin 2018, le lieutenant-colonel Liebert a apporté une contribution importante à l'efficacité opérationnelle des militaires en tant que membre respecté du Groupe des initiatives du commandant du chef d'état-major de la défense. Au sein de ce groupe de travail stratégique interne, il a géré une grande diversité d'enjeux complexes en matière de défense et a aidé à formuler des politiques militaires clés. Par ses efforts, il a notamment aidé à remédier au harcèlement et à l'inégalité entre les sexes dans les Forces armées canadiennes. Il a aussi présenté des recommandations pour résoudre le problème mondial des enfants-soldats, l'un des objectifs stratégiques du Canada.

Le major Alan Anderson Lockerby, M.S.M., C.D.

Winnipeg (Manitoba)

Stratège et conférencier reconnu et très apprécié, le major Lockerby a mis sa connaissance approfondie des opérations d'intégration air-terre au service des forces armées du monde entier. De 2008 à 2015, il a notamment développé des capacités de manoeuvre de combat aérien qui ont influé sur l'évolution des tactiques militaires à l'échelle nationale et internationale. Par son expérience et son expertise opérationnelles des actions aériennes, il a contribué au succès de nombreuses opérations de contre-insurrection en Afghanistan et en Libye.

Le major Michael MacKillop, M.V.M., M.S.M., C.D.

Calgary (Alberta)

De juin à décembre 2017, le major MacKillop a été envoyé en mission dans le cadre de la première rotation d'un groupe tactique multinational dirigé par le Canada en Lettonie. À titre de planificateur principal de ce groupe tactique, il a fait preuve d'un jugement stratégique exceptionnel en intégrant efficacement les militaires de six pays pour former une force de combat cohésive permettant de renforcer la présence de l'OTAN dans la région de la Baltique. Par son leadership exceptionnel et son dévouement indéfectible, le major MacKillop a joué un rôle déterminant pour concrétiser l'engagement du Canada envers l'OTAN.

L'adjudant-chef Robert McCann, M.M.M., M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-chef McCann a été déployé au Koweït de décembre 2017 à octobre 2018 en tant que sergent-major de la Force opérationnelle interarmées de l'Irak. Un membre dévoué au sein de l'équipe de commandement, il a unifié 650 membres répartis dans 3 pays pour former une équipe efficace et s'est démarqué par son approche positive face aux défis et aux changements. Il a grandement participé aux efforts de la coalition internationale visant à assurer la sécurité sur le territoire irakien, appuyer le gouvernement local et lutter contre Daech dans la région.

Le lieutenant-colonel Kristopher Michael Reeves, M.S.M., C.D.

Petawawa (Ontario)

Le lieutenant-colonel Reeves a servi à titre de commandant de la Force opérationnelle interarmées en Ukraine de septembre 2017 à mars 2018. Reconnu pour sa diplomatie et sa touche personnelle, il a joué un rôle clé dans l'élargissement du programme de formation offert aux Forces armées ukrainiennes de manière à inclure le perfectionnement des tireurs d'élite et du personnel médical ainsi que les compétences en leadership. De plus, il s'est employé à créer des liens entre les groupes stratégiques, opérationnels et tactiques pour gagner le respect à la fois de ses supérieurs et de ses subordonnés, ce qui a grandement contribué au succès de la mission et à la réalisation des objectifs du Canada en Ukraine.

Le capitaine de frégate Michael Scott Shortridge, M.S.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

De 2013 à 2018, en tant que directeur de projet, le capitaine de frégate Shortridge s'est occupé de l'achat des nouveaux navires pour la Marine royale canadienne. Comme représentant naval principal, il a joué un rôle essentiel dans la gestion de ce programme important et soumis à un contrôle rigoureux afin de maintenir la capacité de fonctionnement de la Marine. Ses compétences en direction et son engagement inébranlable ont permis aux Forces armées canadiennes de rester un instrument de politique nationale efficace et souple et un collaborateur indispensable dans les engagements internationaux avec les alliés du Canada.

Le capitaine de frégate Michael Edward Thomson, M.S.M., C.D.

Borden (Ontario)

De juin 2017 à juin 2018, le capitaine de frégate Thomson a été envoyé en mission à Bagdad, en Irak, dans le cadre de la mission canadienne de lutte contre Daech et de renforcement des capacités des forces de sécurité irakiennes. En tant qu'officier de liaison médical pour les forces de la coalition, il a mis en place un plan axé sur les premiers soins au combat, les soins de santé mentale, l'évacuation sanitaire et la logistique qui a été grandement profitable aux forces irakiennes. Reconnu pour sa patiente diplomatie, le capitaine de frégate Thomson a joué un rôle déterminant dans le succès obtenu à l'échelle du théâtre opérationnel.

Le major Michael Veitch, M.S.M., C.D.

Carleton Place (Ontario)

De juillet 2016 à mars 2017, le major Veitch a été envoyé au Koweït pour la contribution du Canada à la Force de stabilisation au Moyen-Orient. À titre de planificateur du génie de la Force opérationnelle interarmées, il a concerté le travail des unités d'ingénierie au sein de la coalition multinationale de lutte contre Daech. Réputé pour son habileté technique, son esprit de corps et son dévouement, le major Veitch a directement favorisé le succès de multiples opérations en Iraq et en Syrie, tout en faisant honneur au Canada par son travail.

Le major Wayne Terence Wong, M.S.M., C.D.

Toronto (Ontario)

Le major Wong a fait preuve d'une compassion et d'un leadership exceptionnels durant l'opération HO HO HO, une campagne de financement annuelle instaurée en 2003 pour acheter des cadeaux de Noël à des enfants malades de Toronto. Son dévouement et son enthousiasme lors des collectes dans les communautés militaires et civiles ont permis d'amasser des dons totalisant près d'un quart de million de dollars par année. La contribution du major Wong a eu un impact positif sur la vie de milliers d'enfants malades et leurs familles, ainsi que sur celle des nombreux soldats blessés des Forces armées canadiennes qui participent maintenant à cette initiative.

Le caporal-chef Alexander Yu, M.S.M.

Toronto (Ontario)

Le caporal-chef Yu a fait preuve d'un dévouement et d'un esprit d'équipe irréprochables lors de son déploiement de mai à novembre 2018 comme analyste au sein de l'Opération JUTE. Sa capacité d'analyser avec rigueur les données numériques provenant de matériel saisi à l'ennemi l'a mené à élaborer un nouveau rapport montrant comment ces renseignements permettent d'améliorer les capacités d'une mission et d'identifier des cibles. Ses avancées dans le domaine du renseignement ont grandement bénéficié aux Forces armées canadiennes et à l'ensemble du Canada.

RÉCIPIENDAIRES DE LA MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Joan Bray

Carleton Place (Ontario)

Joan Bray est une bénévole de longue date qui a consacré son temps à des hôpitaux, à des refuges pour animaux, à des écoles, à des églises et à la Légion royale canadienne dans sa communauté. En 2017, le collège Willis à Arnprior a officiellement nommé le centre d'apprentissage en son honneur pour souligner son service durant la Deuxième Guerre mondiale.

Le caporal Romeo Daley (retraité)

Fort Erie (Ontario)

Depuis plus de 40 ans, le vétéran de la guerre de Corée Romeo Daley aide d'autres vétérans et parle aux jeunes des sacrifices consentis par les soldats canadiens. Il est un membre fondateur de la Légion à Fort Erie, a occupé des postes de direction au sein de l'Association du régiment Princess Patricia's Canadian Light Infantry et aide les membres à garder contact entre eux par la voie de sa filiale locale de l'Association canadienne des vétérans de la Corée.

Gilles Déry

Chicoutimi (Québec)

Gilles Déry s'implique au sein du mouvement des cadets depuis 25 ans et a assumé des fonctions de direction à l'échelle locale, provinciale et nationale. Il a passé huit ans à la présidence nationale de la Ligue des cadets de l'Armée du Canada, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. On lui doit aussi la modernisation de la structure de l'organisation et le renforcement de ses liens avec les partenaires militaires et fédéraux.

Michael Giles

Toronto (Ontario)

Depuis plus de 30 ans, Michael Giles fait du bénévolat civil pour des corps de cornemuses de divers coins du pays. Il a été le plus jeune cadet à être nommé cornemuseur-major du Camp des cadets de l'Armée Vernon, et il a contribué à élever le corps de cornemuses du Calgary Highlander Regiment au rang des meilleurs au sein des Forces armées canadiennes. Il est actuellement membre du corps de cornemuses du Service de police régional de York.

Le capitaine John Helms (retraité)

Saskatoon (Saskatchewan)

Défenseur infatigable des intérêts des anciens combattants, John Helms a consacré beaucoup de son temps à appuyer les militaires et les membres retraités de la GRC dans leur recherche d'emplois valorisants. Il a aussi travaillé sans relâche afin de veiller à ce que les anciens combattants aient accès aux services et aux programmes essentiels offerts par le Fonds du Souvenir et le Corps canadien des commissionnaires.

Le major Donald Kennedy (retraité)

Hamilton (Ontario)

Comme président fondateur et secrétaire actuel du Clear Waters Métis Council, Donald Kennedy plaide pour les Métis de l'Ontario depuis les 20 dernières années. Il aide aussi à honorer les anciens combattants à l'Association canadienne des vétérans de la Corée, où il participe à des initiatives de financement, à des évènements et à des services commémoratifs.

Le caporal-chef Joeseph Kyle Olaski

Winnipeg (Manitoba)

Joeseph Olaski s'implique au Centre de ressources pour les familles des militaires depuis l'âge de six ans en tant que bénévole dans diverses succursales au pays. Il appuie les familles des militaires en participant à des collectes de fonds, en assistant à diverses activités communautaires et en supervisant des jeunes au centre d'accueil.

Le major Lee-Anne Quinn (retraitée)

Peterborough (Ontario)

Depuis 2008, Lee-Anne Quinn assume plusieurs fonctions de direction à la section de Peterborough de l'Association canadienne des vétérans des forces de la paix pour les Nations Unies et en est actuellement la présidente. Elle a aussi cofondé Salaam Peterborough et a ainsi aidé à parrainer plusieurs familles de réfugiés syriens au Canada.

Le lieutenant-colonel Yvon Roberge (retraité)

Trois-Rivières (Québec)

Yvon Roberge joue un rôle de premier plan au sein de l'Association du 12e Régiment blindé du Canada (RBC) à Trois-Rivières, à titre de secrétaire-trésorier depuis 40 ans, et a grandement contribué à la création du musée de l'association. Il est aussi un membre actif de la Légion royale canadienne depuis une dizaine d'années pour laquelle il siège au comité du bien-être et participe à la Campagne annuelle du coquelicot.

Christopher Varley

Amherstview (Ontario)

Depuis plus de 30 ans, l'historien naval Christopher Varley s'implique à l'Association du NCSM Cataraqui pour laquelle il assume la présidence, préside des projets commémoratifs, prépare des expositions et publie le bulletin. Il a aussi fait connaître l'histoire de la Marine royale canadienne par ses activités pour la Légion royale canadienne et la Ligue navale du Canada.

FICHE D'INFORMATION SUR LES

DISTINCTIONS HONORIFIQUES CANADIENNES

À propos des décorations pour service méritoire

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une division militaire et une division civile, chacune ayant deux niveaux, à savoir une croix et une médaille.

La division militaire reconnaît une action militaire qui a été accomplie avec un professionnalisme ou un degré d'excellence remarquables dont les Forces armées canadiennes et le Canada ont tiré des avantages considérables ou de grands honneurs.

La division civile reconnaît les contributions remarquables dans différents domaines d'activité, des initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, en passant par la recherche et les efforts humanitaires. Ces contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez merite.gg.ca.

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un bénévole méritant, visitez entraide.gg.ca.

