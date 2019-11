Le 2e trimestre de Lenovo a été dynamisé par la 9e croissance consécutive du chiffre d'affaires trimestriel en glissement annuel, un résultat comptable solide et positif, et une croissance du bénéfice net





Lenovo Group (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 13,5 milliards USD pour le deuxième trimestre, ce qui représente le neuvième trimestre consécutif de croissance en glissement annuel pour le groupe. Le résultat comptable a augmenté de 45 % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, pour atteindre 310 millions USD. Le bénéfice net a également augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 202 millions USD. Le mix de recettes continue d'être équilibré à travers les quatre régions de la société (Amériques, Asie-Pacifique, Chine, EMOA), chacune enregistrant une part de plus de 20 % du chiffre d'affaires.

Le bénéfice de base par action pour le deuxième trimestre était de 1,69 cents US, soit 13,23 cents HK. Le conseil d'administration de Lenovo a déclaré un dividende provisoire de 6,3 cents HK par action.

« Durant le trimestre, nous avons été heureux de voir notre dynamique de croissance générer un solide rendement financier dans un environnement de négoce mondial complexe et dynamique. Ce succès témoigne de notre engagement envers l'innovation, envers nos clients répartis sur 180 marchés dans le monde, et de la façon dont le monde continue d'embrasser notre vision qui est de fournir une technologie plus intelligente à tous », a déclaré Yang Yuanqing, président et PDG de Lenovo.

Environnement commercial mondial

Bien que les incertitudes géopolitiques et celles concernant le commerce mondial persistent, leur impact matériel sur le rendement financier de la société demeure négligeable. Les résultats de ce trimestre soulignent le niveau de performance constamment élevé de Lenovo. L'empreinte mondiale de Lenovo, sa base manufacturière en propriété majoritaire flexible, et son solide rendement financier continu sont des différenciateurs concurrentiels qui propulsent la position de la société en tant que leader du marché. À l'avenir, Lenovo est bien placée pour gérer des conditions de marché complexes et dynamiques, tout en continuant à fournir des résultats durables à long terme.

Vue d'ensemble des groupes d'activités

Les bons résultats sont principalement dus au Groupe périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG). Le Groupe PC et périphériques intelligents (PC and Smart Devices Group, PCSD), l'une des deux unités commerciales IDG, a déclaré un chiffre d'affaires de 10,7 milliards USD et une marge avant impôts sur le bénéfice de 5,7 %. Le volume des ventes de PC a enregistré une solide croissance en glissement annuel de 7,1 % donnant lieu à une croissance de 4,1 % du chiffre d'affaires PCSD global en glissement annuel. Le résultat avant impôts s'élevait à 612 millions USD, en hausse de 97 millions USD en glissement annuel.

Dans les PC, le volume a une nouvelle fois enregistré une croissance supérieure à celle du marché, qui poursuit son redressement. Lenovo détient 24,4 % du marché mondial des PC et conserve sa position de numéro 1 mondial des PC. La croissance est venue des catégories haut de gamme à forte croissance, y compris Poste de travail, Mince et Léger, Visuels et PC de jeux ? dont le volume a enregistré une croissance à double chiffre en glissement annuel. À l'avenir, le groupe PCSD continuera de générer une croissance supérieure au marché et une rentabilité parmi les meilleures de l'industrie en continuant de se concentrer sur ses connaissances intrinsèques du client pour innover dans l'ensemble du portefeuille.

La deuxième unité commerciale d'IDG, le Groupe d'activités mobiles (Mobile Business Group, MBG), a enregistré son quatrième trimestre consécutif de rentabilité et un résultat comptable positif, avec une amélioration de 57 millions USD en glissement annuel. Malgré une légère baisse du chiffre d'affaires enregistrée en glissement annuel (5,7 % à 1,5 milliard USD), le groupe continue de se concentrer sur les contrôles d'inventaire, l'efficacité du portefeuille et les contrôles assidus des coûts en vue d'accroître les marges. Le bastion de la société en Amérique latine continue d'enregistrer une croissance du chiffre d'affaires, des résultats et de la part de marché en glissement annuel. En Amérique du Nord, Lenovo a gagné deux places dans les classements de l'industrie par rapport au trimestre précédent, se situant en quatrième position. En outre, le chiffre d'affaires continue d'enregistrer une croissance supérieure à celle du marché avec l'amélioration continue du résultat. À l'avenir, Lenovo poursuivra son investissement dans son activité mobile afin de développer les opportunités de croissance actuelles et futures sur des marchés nouveaux et rentables choisis.

Le Groupe centre de données (Data Center Group, DCG) a navigué avec succès des circonstances difficiles durant le trimestre et enregistré son 9e trimestre consécutif de pertes en diminution en glissement annuel. Le chiffre d'affaires DCG global a chuté de 13,8 % en réponse à une baisse des prix pour des composants clés et une faiblesse de la demande en provenance de certains des plus grands clients Hyperscale. Le chiffre d'affaires ? à l'exclusion de Hyperscale ? a augmenté de près de 13 % en glissement annuel, la Chine enregistrant une hausse de plus de 47 % du chiffre d'affaires non hyperscale par rapport au même trimestre de l'année précédente. En outre, Stockage, Infrastructure définie par logiciel et Calcul haute performance (High Performance Computing, HPC) ont enregistré une forte croissance à double chiffre en réponse à un portefeuille de stockage élargi, de solides offres ThinkAgile et l'acquisition de nouveaux projets HPC. Regardant vers l'avant, le groupe centres de données poursuivra sa croissance dans le domaine non hyperscale, y compris dans des segments à forte croissance tels que l'infrastructure définie par logiciel et le stockage, tout en investissant dans de nouvelles opportunités d'infrastructure en périphérie, télécommunications et intelligence artificielle. La clientèle Hyperscale devrait augmenter et revenir à la croissance durant la seconde moitié de l'exercice actuel.

Logiciels et Services sont en passe de devenir une activité de 1 milliard USD

Le chiffre d'affaires Logiciels et Services* a augmenté de 35 % en glissement annuel, atteignant près de 900 millions USD. Device as a Services (DaaS), le service de soutien haut de gamme et les services gérés ont tous enregistré une croissance significative qui a contribué à ce rendement et à la diversification continue des sources de revenus de la société. Cette activité devrait dépasser 1 milliard USD par trimestre très bientôt.

* revenus facturés

LENOVO GROUP

RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le deuxième trimestre clos au 30 septembre 2019 (en millions USD, sauf données par action)

T2 19/20 T2 18/19

Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires 13 522 13 380 1 % Bénéfice brut 2 183 1 794 22 % Marge bénéficiaire brute 16,1 % 13,4 % 2,7 pts Charges d'exploitation (1 741) (1 504) 16 % Ratio des frais par rapport au revenu 12,9 % 11,2 % 1,7 pt Bénéfice d'exploitation 442 290 53 % Autres charges hors exploitation - net (132) (77) 73 % Résultat avant impôts 310 213 45 % Impôts (66) (40) 67 % Bénéfice pour la période 244 173 40 % Intérêts minoritaires (42) (5) 716 % Bénéfice attribuable aux actionnaires 202 168 20 % BPA (en cents US) De base 1,69 1,41 0,28 Dilué 1,62 1,40 0,22

