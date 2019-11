Global Knowledge fournit des solutions de formation de bout en bout aux clients de Microsoft avec l'ajout de la formation Dynamics 365





CARY, Caroline du Nord, 7 novembre 2019 /CNW/ - Global Knowledge, chef de file mondial en matière de formation en technologie de l'information (TI) et de perfectionnement des compétences professionnelles, est la première société à adopter l'ensemble du catalogue de formation Dynamics 365 de Microsoft, permettant ainsi à ses clients de rentabiliser leur investissement en formation Microsoft en faisant affaire avec un seul fournisseur.

Global Knowledge offre actuellement 14 cours Microsoft Dynamics et 8 cours de préparation à la certification qui conviennent autant aux professionnels des TI qu'aux non-techniciens. La formation Dynamics 365 peut aider les utilisateurs finaux à tirer parti des nouvelles technologies pour prendre des décisions fondées sur les données afin d'accroître l'engagement des clients, améliorer la productivité, automatiser et simplifier les opérations ainsi qu'augmenter les ventes.

Microsoft Dynamics 365 est la plateforme d'applications d'affaires en nuage de Microsoft. La plateforme transforme la gestion de la relation client (GRC) et la planification des ressources de l'entreprise (PRE) en rassemblant des données disparates. Grâce à cette puissante suite d'outils, les entreprises qui forment correctement leur personnel verront une intégration plus rapide de la technologie dans leur organisation et atteindront des niveaux plus profonds de compréhension des affaires.

Michael Watkins, vice-président principal de Global Knowledge, chargé de l'innovation des produits à l'échelle mondiale, a déclaré : « Chaque entreprise veut satisfaire ses clients et devenir plus concurrentielle. Microsoft Dynamics 365 combine ce dont une entreprise a besoin dans une solution de GRC et une solution de PRE pour aider les organisations à accroître leur efficacité opérationnelle en automatisant les processus et en habilitant les éléments moteurs du flux de travail. La plateforme peut être intégrée de façon transparente dans des outils de Microsoft comme Office 365, ce qui réduit les obstacles liés à l'adoption. En tant que partenaire de l'année de Microsoft en apprentissage à l'échelle mondiale, nous avons prouvé que nous aidons les entreprises à maximiser leurs investissements dans Microsoft. Avec Dynamics 365 et la formation appropriée de Global Knowledge, les organisations peuvent réaliser des bénéfices spectaculaires qui leur permettront de prendre de l'avance sur le marché et de développer un avantage concurrentiel. »





À propos de Global Knowledge

Global Knowledge est le chef de file mondial en matière de solutions de TI et de compétences professionnelles. Établie dans 15 pays, la société jouit d'une souplesse unique lui permettant d'offrir un vaste portefeuille partout sur la planète, que ce soit en salle de classe, en ligne ou par l'entremise d'un réseau mondial de partenaires. Fondée en 1995, Global Knowledge contribue au succès de plus de 230 000 professionnels chaque année.

Global Knowledge dispose d'une compétence Gold Cloud Platform (plateforme infonuagique or) et Gold Learning Partner (partenaire d'apprentissage or) de Microsoft. La société a également été reconnue comme le partenaire de l'année 2019 de Microsoft en apprentissage.

