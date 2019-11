Midland découvre de nouveaux blocs riches en or au nord-est de Mythril et continue de recouper de nouvelles zones minéralisées en Cu-Au-Mo-Ag en forage





MONTRÉAL, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer la découverte par prospection de nouveaux blocs de granodiorite riches en or dans la partie nord-est de son projet Mythril. Ces blocs sont caractérisés par des teneurs élevées en or (entre 0,59 g/t Au et 2,84 g/t Au) avec des teneurs relativement faibles en cuivre (< 0,15 % Cu). Il s'agit d'un nouveau style de minéralisation sur le projet. Ceci suggère un potentiel insoupçonné pour des minéralisations dominées par l'or sur Mythril. De nouvelles zones en Cu-Au-Mo-Ag ont aussi été identifiées durant la phase III des forages sur le secteur principal de Mythril.



Découverte de nouveaux blocs riches en or au nord-est de Mythril

Durant la campagne de prospection de septembre, plusieurs nouveaux blocs minéralisés et un indice ont été découverts dans le secteur nord-est de Mythril. Ils sont situés à environ 6,5 kilomètres au nord-est du secteur principal de Mythril et à 2 kilomètres au nord des champs de blocs minéralisés en Cu-Au-Mo-Ag découverts en août (communiqué du 5 septembre 2019).

Les trois blocs les plus au nord sont répartis sur 150 mètres et caractérisés par des teneurs élevées en or (2,84 g/t Au; 2,83 g/t Au; 0,59 g/t Au; échantillons choisis), accompagnées de teneurs faibles en cuivre (< 0,15 % Cu) et en molybdène (< 0,01 % Mo). La minéralisation se compose de pyrite (jusqu'à 1 %), de magnétite et de traces de chalcopyrite dans une granodiorite altérée en biotite. Il s'agit de la première occurrence de minéralisation nettement dominée par l'or sur Mythril. Les secteurs au nord, à l'est et à l'ouest de ces blocs demeurent inexplorés.

Dix (10) nouveaux blocs de granodiorite minéralisée avec assemblage à Cu-Au-Mo-Ag ont également été découverts un peu plus au sud. Ces blocs ont titré en moyenne 0,32 % Cu, 0,38 g/t Au, 0,04 % Mo et 4,7 g/t Ag (échantillons choisis). Un indice titrant 0,48 % Cu, 0,93 g/t Au et 15,9 g/t Ag a également été découvert dans le même secteur que les blocs. Ces blocs et l'indice sont également relativement plus riches en or que les autres minéralisations du projet Mythril. Ces observations soulignent une augmentation systématique des teneurs en or versus le cuivre vers l'est et le nord du projet. Ce type de variation à une échelle plurikilométrique est typique des systèmes hydrothermaux de grande envergure.

Résultats finaux de la phase III des forages sur Mythril (MYT-19-027 à MYT-19-036, MYT-19-014-EXT)

Le sondage MYT-19-33 testait la continuité en profondeur et vers l'ouest de la minéralisation des sondages MYT-19-006 (1,41 % éq.Cu* sur 12,55 mètres) et MYT-19-011 (2,04 % éq.Cu* sur 9,0 mètres). Il a recoupé sept (7) zones minéralisées à hautes teneurs, réparties entre 168,0 et 261,1 mètres, qui forment une enveloppe titrant 0,11 % Cu, 0,06 g/t Au et 2,7 g/t Ag (0,19 % éq.Cu*) sur 93,1 mètres, incluant 0,24 % Cu, 0,22 g/t Au et 10,1 g/t Ag (0,47 % éq.Cu*) sur 21,29 mètres (223,62 ? 244,91 mètres). Une de ces zones est particulièrement riche en métaux précieux et a titré 5,43 % Cu, 8,78 g/t Au et 400 g/t Ag (14,52 % éq.Cu*) sur 0,51 mètre (234,69 ? 235,2 mètres). Elle est caractérisée par une veine de quartz-bornite avec chalcopyrite disséminée dans la granodiorite encaissante. Une autre zone a également donné 1,28 % Cu, 0,09 g/t Au, 0,02 % Mo et 5,5 g/t Ag (1,45 % éq.Cu*) sur 1,4 mètre, entre 259,7 et 261,1 mètres.

Le sondage MYT-19-029 testait la continuité vers l'ouest de la minéralisation du sondage MYT-19-006. Il a recoupé trois zones minéralisées à hautes teneurs. La plus importante a donné 0,91 % Cu, 0,21 g/t Au, 0,01 % Mo et 6,5 g/t Ag (1,14 % éq.Cu*) sur 3,98 mètres (146,69 ? 150,67 mètres). Les deux autres ont titré 1,28 % Cu, 0,21 g/t Au, 0,15 % Mo et 12,4 g/t Ag (2,11 % éq.Cu*) sur 0,53 mètre (178,3 ? 178,83 mètres) et 1,18 % Cu, 0,13 g/t Au, 0,05 % Mo et 6,6 g/t Ag (1,50 % éq.Cu*) sur 0,61 mètre (224,69 ? 225,3 mètres).

Le sondage MYT-19-028 testait la continuité en profondeur de la minéralisation rencontrée dans le sondage MYT-19-012 (2,83 % éq.Cu* sur 3,05 mètres). Il a recoupé une zone minéralisée titrant 0,56 % Cu, 0,12 g/t Au et 4,1 g/t Ag (0,69 % éq.Cu*) sur 4,1 mètres (274,75 ? 278,85 mètres). Cette zone fait partie d'un intervalle plus large ayant donné 0,17 % Cu, 0,03 g/t Au et 1,1 g/t Ag (0,20 % éq.Cu*) sur 40,25 mètres (274,75 ? 315,0 mètres).

Le sondage MYT-19-032 testait la continuité vers l'est de la minéralisation du sondage MYT-19-011 (2,04 % éq.Cu* sur 9,0 mètres). Il a recoupé plusieurs zones minéralisées, dont une zone qui a titré 0,36 % Cu, 0,03 g/t Au et 1,2 g/t Ag (0,41 % éq.Cu*) sur 7,39 mètres (346,61 ? 354,0 mètres). Deux autres zones minéralisées à hautes teneurs ont titré 1,20 % Cu, 0,13 g/t Au, 0,07 % Mo et 8,4 g/t Ag (1,62 % éq.Cu*) sur 0,6 mètre (264,36 ? 264,96 mètres), et 0,68 % Cu, 0,08 g/t Au, 0,07 % Mo et 2,5 g/t Ag (1,04 % éq.Cu*) sur 0,58 mètre (328,48 ? 329,06 mètres).

Le sondage MYT-19-030 testait la continuité en profondeur de la minéralisation rencontrée dans le sondage MYT-19-011. Il a recoupé trois zones minéralisées à fortes teneurs. La plus importante a titré 0,58 % Cu, 0,08 g/t Au, 0,03 % Mo et 4,0 g/t Ag (0,77 % éq.Cu*) sur 3,34 mètres, entre 160,95 et 164,29 mètres. Une autre zone a également donné 3,22 % Cu, 1,70 g/t Au, 0,03 % Mo et 26,2 g/t Ag (4,68 % éq.Cu*) sur 0,5 mètre (174,34 ? 174,84 mètres). Ces deux zones sont comprises dans un intervalle ayant titré 0,18 % Cu, 0,08 g/t Au, 0,01 % Mo et 1,4 g/t Ag (0,28 % éq.Cu*) sur 23,23 mètres (151,61 ? 174,84 mètres). Une troisième zone a aussi titré 0,88 % Cu, 0,08 g/t Au et 6,7 g/t Ag (1,01 % éq.Cu*) sur 1 mètre (215,0 ? 216,0 mètres).

Le sondage MYT-19-035 testait le socle rocheux à proximité des blocs aurifères du secteur Arwen (section 3500E). Il a recoupé une zone minéralisée qui a titré 0,17 % Cu, 0,04 g/t Au, 0,11 % Mo et 0,2 g/t Ag (0,61 % éq.Cu*) sur 4,28 mètres (37,10 ? 41,38 mètres), incluant une section très riche en molybdène qui a titré 0,10 % Cu, 0,02 g/t Au, 0,69 % Mo et 0,2 g/t Ag sur 0,51 mètre (40,87 ? 41,38 mètres).

Plusieurs autres intervalles avec des teneurs supérieures à 1 % éq.Cu* ont été recoupés durant la campagne de forages et sont détaillés dans les figures accompagnant ce communiqué. Les meilleurs résultats des sondages MYT-19-027 à 036 et 14-EXT sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Meilleurs résultats ? Sondages MYT-19-027 à MYT-19-036, MYT-19-014-EXT DDH MYT-19- Section De

m A

m Long. m** éq.Cu*

% Cu

% Au

g/t Mo

% Ag

ppm 033 1200E 168 261,1 93,1 0,20 0,11 0,06 0,006 2,7 incl. 223,62 244,91 21,29 0,47 0,24 0,22 0,002 10,1 incl. 234,69 235,2 0,51 14,52 5,43 8,78 0,01 400 incl. 259,7 261,1 1,4 1,45 1,28 0,09 0,02 5,5 029 1100E 146,69 150,67 3,98 1,14 0,91 0,21 0,01 6,6 178,3 178,83 0,53 2,11 1,28 0,21 0,15 12,4 224,69 225,3 0,61 1,50 1,18 0,13 0,05 6,5 028 300E 274,75 315,0 40,25 0,20 0,17 0,03 nsv 1,1 incl. 274,75 278,85 4,1 0,69 0,56 0,12 0,004 4,1 032 1500E 264,36 264,96 0,6 1,62 1,20 0,13 0,07 8,4 328,48 329,06 0,58 1,04 0,68 0,08 0,07 2,5 346,61 354,0 7,39 0,41 0,36 0,03 0,006 1,2 030 1300E 151,61 174,84 23,23 0,28 0,18 0,07 0,01 1,4 160,95 164,29 3,34 0,77 0,58 0,08 0,03 4,0 174,34 174,84 0,5 4,68 3,22 1,70 0,03 26,2 215 216 1,0 1,02 0,88 0,08 0,008 6,7 035 2400E 37,1 41,38 4,28 0,61 0,17 0,04 0,11 0,2 incl. 40,87 41,38 0,51 2,81 0,10 0,02 0,69 0,19

*Prix des métaux utilisés pour calculer la teneur en éq.Cu : Au : 1 285 $/oz, Cu 2,77 $/lb, Ag 15 $/oz, Mo 10,90 $/lb. Une récupération de 100 % des métaux est présumée. **L'épaisseur réelle des intersections de forage rapportées ne peut être déterminée avec l'information disponible actuellement.

La minéralisation cuprifère à Mythril se trouve dans une intrusion granodioritique foliée et variablement altérée. La granodiorite est recoupée par des dykes de pegmatites granitiques stériles et par des dykes granitiques variablement minéralisés. La minéralisation cuprifère dans la granodiorite est associée de près à des zones d'altération potassique d'épaisseur décimétrique à métrique, qui sont visuellement plus foncées et plus foliées, riches en biotite et contenant souvent de la magnétite.

Travaux à venir sur Mythril

Les forages effectués en 2019 sur Mythril seront modélisés en 3D et analysés en détail durant les prochaines semaines. Un levé de polarisation provoquée est planifié durant l'hiver prochain pour couvrir le secteur nord-est de Mythril, incluant les blocs aurifères annoncés dans ce communiqué, ainsi les champs de blocs cuprifères annoncés dans le communiqué du 5 septembre 2019. Une prochaine campagne de forage suivra ces travaux de géophysique et de modélisation 3D.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l'or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; Au-ICP21) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d'ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d'ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisée pour les hautes teneurs.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord du Québec chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique de ce communiqué.

