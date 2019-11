Les Aliments Maple Leaf devient la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde





L'entreprise a aussi annoncé qu'elle a adopté les cibles de Science Based Targets pour réaliser ses réductions d'émissions radicales

MISSISSAUGA, ON, le 7 nov. 2019 /CNW/ - (TSX : MFI) - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf » ou « l'entreprise ») a annoncé qu'elle fait un énorme pas en avant sur son parcours vers la durabilité alors qu'elle devient la première grande entreprise alimentaire au monde à être carboneutre. L'annonce de l'entreprise admet que le système alimentaire mondial a une incidence sur l'environnement et qu'il existe un besoin urgent de changement transformateur afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales à zéro.

En tant que principal producteur nord-américain de produits protéinés d'origines animale et végétale, Maple Leaf a fondé son parcours vers la carboneutralité sur la réduction radicale des émissions en se conformant à l'étalon de référence des cibles de Science Based Targets, initiative fort respectée qui aligne les réductions des gaz à effet de serre mondiaux aux objectifs de l'Accord de Paris sur les changements climatiques. C'est ainsi que l'entreprise devient l'une des trois seules entreprises de produits de protéines animales au monde à établir des cibles basées sur la science qui sont approuvées par l'initiative internationale Science Based Targets.

« Il n'y a simplement plus de temps à perdre. Il faut que les dirigeants d'entreprises s'attaquent de front à l'incidence dévastatrice du changement climatique sur notre planète en prenant des mesures immédiates et décisives, affirme Michael McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Le système alimentaire mondial doit changer radicalement si nous voulons nourrir de manière durable la population mondiale en pleine croissance. Nous reconnaissons que la production d'aliments riches en éléments nutritifs a besoin de ressources planétaires vitales et nous misons notre avenir sur une carboneutralité immédiate qui se poursuivra au cours de tous les jours à venir. »

Les Aliments Maple Leaf a fait des progrès considérables vers l'atteinte de sa cible de réduction d'empreinte environnementale de 50 % d'ici 2025, un objectif environnemental vigoureux dans l'industrie. Depuis 2015, l'entreprise a réduit sa consommation d'électricité de 86 millions de kWh - ce qui équivaut au retrait de 12 912 voitures sur la route pendant une année - et sa consommation de gaz naturel, de plus de 4,3 millions de m3, une quantité égale à l'utilisation annuelle d'énergie de 1 000 maisons. Grâce à ses efforts de conservation d'eau, Maple Leaf a réduit son utilisation de plus de 1,2 milliard de litres. En s'engageant à fixer des cibles de Science Based Targets, Maple Leaf travaillera encore plus énergiquement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de son exploitation et de façon plus vaste, au sein de sa chaîne d'approvisionnement.

Pour devenir carboneutre, l'entreprise a également investi dans des projets environnementaux à impact élevé crédibles et vérifiés indépendamment à travers le Canada et les États-Unis afin d'adresser son empreinte carbone restante et la réduire à zéro. Ces projets soutiennent l'énergie éolienne verte, la récupération du gaz méthane des sites d'enfouissement, le compostage et des programmes de biomasse pour réduire l'émission de méthane, ainsi que des initiatives de protection des forêts et de reboisement afin de conserver les espèces et la biodiversité.

« Les mesures prises aujourd'hui ne relèvent pas seulement de responsabilité sociale; il s'agit d'une question de survie, dit M. McCain. Les consommateurs s'attendent, à bon droit, à ce que les dirigeants d'entreprises et politiques règlent ces problèmes et fassent face aux conséquences profondes de notre crise climatique. Notre annonce démontre que la carboneutralité et les cibles de l'initiative Science Based Targets pour la réduction des émissions sont à la fois réalisables - et urgentes. Nous espérons que nos actions sachent inspirer les entreprises alimentaires, et plus généralement toutes les entreprises, à se joindre à nous dans la lutte cruciale contre le changement climatique. »

L'annonce d'aujourd'hui est un jalon de la vision des Aliments Maple Leaf, soit d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter mapleleaffoods.com/stratégiecarbone.

Citations supplémentaires :

« Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre est une priorité principale de WWF-Canada. Nous encourageons les communautés, les industries et le gouvernement à se joindre à nous pour réduire notre empreinte carbone, profiter de la faune et lutter contre la crise climatique, dit Megan Leslie, présidente et chef de la direction, WWF-Canada. Les efforts déployés par les Aliments Maple Leaf afin d'établir des cibles de l'initiative Science Based Targets et devenir carboneutre sont synonymes de leadership en durabilité et un engagement qui élève les normes pour l'ensemble des entreprises au Canada. »

« Nous devons accélérer la transition vers une économie produisant peu de carbone et un système alimentaire durable, affirme Diane Holdorf directrice générale du programme Food & Nature au World Business Council for Sustainable Development (Conseil mondial des affaires pour le développement durable). Ce niveau de leadership des Aliments Maple Leaf est extrêmement important. Le WBCSD attache une grande valeur à ses contributions à notre projet Food Reform for Sustainability and Health (FReSH) - l'une des solutions clés du WBCSD dirigée par les entreprises afin de stimuler la transformation du système alimentaire mondial. »

« Les Aliments Maple Leaf fait preuve d'un leadership hors pair en durabilité, dit John Powers, vice?président de Strategic Renewables chez Schneider Electric qui a prodigué des conseils sur le choix des projets environnementaux. Elle prend un engagement important et crée ainsi une voie à suivre pour que d'autres entreprises de l'industrie puissent créer des objectifs environnementaux audacieux et prendre les mesures nécessaires pour les réaliser. »

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États?Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles de l'entreprise et des hypothèses portant sur son rendement environnemental, sa durabilité et ses efforts de réduction d'émissions, ainsi que sur l'efficacité de ces efforts et ces initiatives. Étant donné que ces énoncés prospectifs relèvent d'événements futurs, les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de facteurs tels que : le rendement en matière d'exploitation, les résultats des initiatives de durabilité et de réduction des émissions, le rendement de tierces parties de qui les compensations sont achetées et les processus de certification des compensations par de tierces parties. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, évaluations, prévisions et projections actuelles, mais il ne peut y avoir aucune garantie que les résultats ou les événements anticipés par l'entreprise se réaliseront. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le rapport de gestion annuel de l'entreprise pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, sa notice annuelle la plus récente (les deux pouvant être consultés sur SEDAR au www.sedar.com ) et son rapport sur la durabilité le plus récent disponible au www.mapleleaffoods.com .

