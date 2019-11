Retour d'Eddy Afram et de Mario Blain pour la gestion des opérations du Marathon international Oasis de Montréal





L'événement fêtera l'an prochain son 30e anniversaire à Montréal

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Série des Marathons® Rock'n'Roll est heureuse d'annoncer les nominations d'Eddy Afram, à titre de directeur général, et de Mario Blain, comme directeur des opérations, du Marathon international Oasis de Montréal.

Il s'agit d'un retour en force de ces deux dirigeants d'expérience pour l'événement, qui célèbrera cette année ses trente ans dans la métropole. En effet, M. Afram revient au Marathon international Oasis de Montréal après avoir déjà fait partie de l'équipe du Marathon Rock'n'Roll de Montréal, de 2012 à 2018. Quant à M. Blain, il revient au sein de l'organisation après avoir assuré le rôle de directeur des opérations du marathon pour les 24 éditions de 1983 et 2018.

«?Pour nous, le retour d'Eddy et de Mario au Marathon international Oasis de Montréal est une excellente nouvelle. Nous sommes très contents de les compter parmi nous et de pouvoir nous appuyer sur leur vaste expérience, a affirmé Elizabeth O'Brien, directrice générale, Amérique du Nord, IRONMAN Group. Ils ont contribué de près aux succès des meilleures années du Marathon. Il ne fait aucun doute qu'ils sauront créer de nouveau une expérience hors du commun pour les athlètes et mettre de l'avant Montréal, tout en attirant des coureurs de partout à travers le monde.?»

«?Notre objectif sera de rendre les différentes épreuves de course amusantes et divertissantes, en assurant une gestion opérationnelle de la plus haute qualité?», a mentionné Eddy Afram.

«?Je suis très heureux de revenir à mes premiers amours, a souligné Mario Blain. Avec mon collègue Eddy, nous avons une connaissance approfondie de cet événement et le désir de travailler de concert avec la Ville pour faire en sorte que le Marathon international Oasis de Montréal demeure une destination reconnue à travers le monde pour la course à pied, où tous les types de coureurs trouveront un défi sportif à la hauteur de leurs attentes.?»

En plus du retour de ces deux initiés du Marathon international Oasis de Montréal, l'édition 2020 fera les choses en grand pour célébrer son 30e anniversaire. Un nouveau parcours, en cours de discussions, sera annoncé, ainsi que des offres spéciales et des activités pour encourager les coureurs à venir célébrer ce 30e anniversaire.

«?Le Marathon se porte bien. Nous sommes impatients de pouvoir offrir un événement exceptionnel en 2020. D'ailleurs, le nombre d'inscriptions enregistrées au cours des jours suivant la dernière édition (période de préinscription) a dépassé nos attentes. Avec des distances variées, nous avons tout ce qu'il faut pour attirer nombre de coureurs lorsque les inscriptions seront officiellement ouvertes pour cette 30e édition?», a précisé M. Afram.

À propos de la Rock'n'Roll Marathon Series

La Série des marathons® Rock'n'Roll est la plus importante série de courses à pied au monde, avec des courses-événements dans plus de 30 destinations chaque année. Créée en 1998, la Rock'n'Roll Marathon Series, avec son idée de rendre la course à pied agréable, a littéralement transformé le paysage de la course à pied à la fois aux États-Unis et ailleurs dans le monde, en intégrant aux événements des groupes de musiciens, des meneurs de claque et des postes d'eau divertissants, créant ainsi une ambiance de fête de quartier tant pour les participants que pour les spectateurs. Axés sur la course, la musique et la collectivité, les week-ends de course commencent par une Expo Santé et conditionnement physique gratuite qui présente les dernières nouveautés en matière d'équipement de course à pied, de vêtements de sport, d'information sur la santé et sur la nutrition et plus encore. Les événements atteignent leur point culminant avec un festival à la ligne d'arrivée, qui regroupe certains des plus grands noms de la musique, dont Macklemore & Ryan Lewis, d'O.A.R. Aloe Blacc, Pitbull, Flo Rida, The Band Perry, Fitz and the Tantrums, Goo Goo Dolls et Bret Michaels. De plus amples renseignements sur la Série des marathons® Rock'n'Roll sont disponibles en ligne, à www.RunRocknRoll.com. Vous pouvez aussi suivre @RunRocknRoll sur toutes les plateformes de réseautage social.

À propos du Groupe IRONMAN

En tant que membre de Wanda Sports Group, le Groupe IRONMAN gère un portefeuille mondial d'événements, dont la série de triathlons IRONMAN®, la série de triathlons IRONMAN® 70.3®, la série de triathlons 5150TM, la Rock'n'Roll Marathon Series®, l'événement IRONKIDS®, les séries mondiales de triathlon ITU; des courses de premier plan, comme le marathon de Singapour et le Sun-Herald City2Surf® présenté par Westpac; les compétitions de l'Ultra-Trail® World Tour, y compris la Tarawera Ultra et l'Ultra-Trail Australiatm; des courses de vélo de montagne, comme l'Absa Cape Epic®; des événements cyclistes sur route ainsi que d'autres courses multisport. Le Groupe IRONMAN est le plus grand organisateur de sports de masse au monde et offre à plus d'un million de participants tous les avantages des sports d'endurance grâce à la vaste offre de sports d'endurance de l'entreprise. Depuis la création de l'emblématique marque IRONMAN® et de son premier événement en 1978, les athlètes ont prouvé que ANYTHING IS POSSIBLE® (Tout est possible) en franchissant des lignes d'arrivée partout au monde. IRONMAN n'était qu'une course unique à ses débuts. Elle est devenue une véritable sensation avec plus de 235 événements tenus dans plus de 55 pays. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web www.ironman.com.

À propos de Wanda Sports Group

Wanda Sports Group (Nasdaq: WSG) est une plateforme sportive, médiatique et marketing mondiale de premier plan ayant pour mission d'unir les gens par le sport et de permettre aux athlètes et aux supporters de vivre leur passion et leurs rêves. Grâce à nos entreprises, y compris Infront et le Groupe IRONMAN, nous possédons de multiples droits de propriété intellectuelle, des relations à long terme ainsi que de vastes aptitudes d'exécution, ce qui nous permet d'offrir des expériences sportives sans égales, de créer des accès à du contenu engageant et de bâtir des communautés inclusives. Nous offrons un éventail complet d'événements et de services médiatiques et de marketing par l'entremise de trois segments principaux : la participation de masse, les sports-spectacles et les solutions sportives numériques et de production. Notre plateforme de services complets crée une valeur pour nos partenaires et pour nos clients ainsi que pour les autres parties prenantes de l'écosystème sportif - des titulaires de droits aux marques et aux annonceurs, en passant par les supporters et les athlètes. Établie à Beijing, en Chine, Wanda Sports Group possède plus de 60 bureaux et emploie plus de 1600 personnes dans le monde entier.

SOURCE Marathon international Oasis de Montréal

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :