Le système novateur de libération des voies respiratoires d'Hospitech réduit les complications relatives à la ventilation suite à une greffe de poumon





KFAR SABA, Israël, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Suite à l'autorisation de mise sur le marché par la FDA du système de libération des voies respiratoires AnapnoGuardtm à la fin de l'année 2018, Hospitech Respiration a annoncé qu'un nouvel article avait récemment été publié par des médecins de la Mayo Clinic, en Floride, aux États-Unis. Celui-ci décrit l'utilisation fructueuse du système AnapnoGuard dans la gestion post-opératoire des patients ayant subi une greffe de poumon.

AnapnoGuard (unité de commande AG100s et AG ETT) est un système novateur qui surveille en continu les fuites autour du ballonnet de la sonde endotrachéale (SET), ajuste automatiquement la pression du ballonnet pour assurer l'étanchéité à une pression minimale, et évacue les sécrétions sous-glottiques par aspiration et rinçage simultanés.

Ces données publiées suggèrent que le système AnapnoGuard a le potentiel d'aider l'équipe soignante à atténuer les complications liées à une pression excessive du ballonnet, l'aspiration des sécrétions sous-glottiques et l'intubation endobronchiale. Les données démontrent un retrait quantitatif des sécrétions ainsi qu'une gestion efficace de la pression du ballonnet des voies respiratoires.

Des complications et risques majeurs peuvent apparaître suite à une greffe de poumon avec ventilation mécanique prolongée, augmentant le risque d'infections et de colonisations bactériennes.

Les données présentées dans cette publication démontrent la contribution potentielle du système AnapnoGuard à :

La conformité aux directives de prévention de la PVA et de libération des voies respiratoires

La sécurité des patients

La réduction des complications pouvant résulter d'une pression excessive ou insuffisante du ballonnet de la SET

La réduction de la contamination pulmonaire par une évacuation efficace des sécrétions sous-glottiques

« Cette publication souligne à quel point il est important de prendre des mesures afin de réduire les complications potentielles chez les patients à ventilation mécanique, en particulier dans les groupes de patients à haut risque, comme ceux ayant subi une greffe de poumon ou une opération cardiaque. Elle étaye également l'idée selon laquelle le système AnapnoGuard peut contribuer à des résultats fructueux chez les patients à ventilation prolongée. La société se réjouit à l'idée de générer davantage de données justificatives alors que l'utilisation du système AnapnoGuard se répand aux États-Unis et en Europe », a déclaré le Dr William Denman, MD FRCA, directeur médical et anesthésiste au Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.

Hospitech Respiration

Hospitech Respiration Ltd. est une société d'appareils médicaux israélienne se focalisant sur le développement et la commercialisation de solutions sophistiquées de libération des voies respiratoires pour les patients à ventilation mécanique. La Société utilise son expérience et son expertise étendues pour améliorer la sécurité des patients et réduire les complications chez les patients ventilés. Le système AnapnoGuard a reçu l'approbation 510(k) de la FDA ainsi que le marquage CE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1023387/AnapnoGuard_AG100s_Unit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023388/HOSPITECH_Logo.jpg

Contact :

M. Yoav Venkert

PDG, Hospitech Respiration Ltd.

Yoav@Hospitech.co.il

+972-50-7992200

https://www.linkedin.com/company

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 02:43 et diffusé par :