Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce ses résultats du troisième trimestre de 2019





TORONTO, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre 2019. Le rapport du troisième trimestre de 2019 aux porteurs de parts pourra être consulté sous l'onglet « Relations avec les investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.choicereit.ca, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

« Nous sommes ravis de nos résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre », a déclaré Rael Diamond, président et chef de la direction. « Sur le plan de l'exploitation, le résultat d'exploitation net des actifs comparables selon la méthode de la comptabilité de trésorerie a progressé de 2,6 % pour le trimestre et le taux d'occupation du portefeuille à la clôture de la période est demeuré très élevé, à 97,8 %. Fait également intéressant, la vente récente d'un portefeuille de 30 propriétés a d'autant plus renforcé notre bilan en réduisant notre dette, nous permettant ainsi de disposer de liquidités supplémentaires pour financer notre vaste programme d'aménagement immobilier », a?t?il ajouté.

Sommaire des résultats financiers selon les PCGR

(en milliers de dollars, sauf

indication contraire) (non audité)

Trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2019



30 septembre

2018



Variation



30 septembre

2019



30 septembre

2018



Variation

Bénéfice net (perte nette)

(210 796) $

62 620 $

(273 416) $

(874 618) $

368 478 $

(1 243 096) $ Bénéfice net (perte nette) par part après dilution

(0,301)



0,093



(0,394)



(1,276)



0,664



(1,940)

Produits locatifs

323 306



315 584



7 722



970 568



825 480



145 088

Profit (perte) lié(e) à la juste valeur des parts échangeables1)

(296 371)



15 598



(311 969)



(1 138 689)



379 227



(1 517 916)

Profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables2)

(6 384)



(33 739)



27 355



(20 895)



(65 942)



45 047

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

220 214



231 974



(11 760)



598 707



447 038



151 669

Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution

700 010 054



669 737 566



30 272 488



685 491 674



555 109 896



130 381 778







1) Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le cours des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue. 2) Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement et de la rémunération fondée sur des parts.

Résultats trimestriels

Bénéfice net (perte nette) - Une perte nette de 210,8 millions de dollars a été inscrite au troisième trimestre de 2019, comparativement à un bénéfice net de 62,6 millions de dollars un an plus tôt. La variation de 273,4 millions de dollars, par rapport au troisième trimestre de 2018, tient compte d'un montant de 312,0 millions de dollars comptabilisé au titre des variations de la perte liée à la juste valeur des parts échangeables découlant de l'augmentation nette du prix des parts au cours du trimestre à l'étude, ce qui a été contrebalancé en partie par la variation favorable de la juste valeur des immeubles de placement d'un exercice à l'autre. La fiducie a également présenté une variation défavorable de la juste valeur des immeubles de placement, principalement attribuable à la hausse du taux de capitalisation des actifs de commerce de détail secondaires, qui a été contrebalancée en partie par un profit réalisé à la sortie d'un portefeuille d'immeubles à revenu le 30 septembre 2019. Compte non tenu de l'ajustement comptable des justes valeurs, le bénéfice net a augmenté en raison de l'augmentation du résultat d'exploitation net attribuable à la croissance des actifs comparables liée à la hausse du taux d'occupation et aux projets d'aménagement achevés, mais aussi en raison d'une diminution des coûts de transaction liés à l'acquisition et autres charges connexes.

Résultats cumulatifs de l'exercice en cours

Bénéfice net (perte nette) - Une perte nette de 874,6 millions de dollars a été inscrite pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, alors qu'un bénéfice net de 368,5 millions de dollars avait été inscrit à l'exercice précédent. La diminution de 1,2 milliard de dollars par rapport à l'exercice précédent tient compte d'un montant de 1,5 milliard de dollars au titre des variations de la perte liée à la juste valeur des parts échangeables découlant de l'augmentation nette du prix des parts depuis le début de l'exercice, ce qui a été contrebalancé en partie par la variation favorable de la juste valeur des immeubles de placement d'un exercice à l'autre. Compte non tenu de l'ajustement comptable des justes valeurs, le bénéfice net a augmenté essentiellement grâce à l'apport de l'acquisition de Canadian Real Investment Trust (« CREIT ») sur neuf mois plutôt que sur cinq mois à l'exercice précédent ainsi qu'à une augmentation du résultat d'exploitation net attribuable aux projets d'aménagement achevés, de même qu'à une diminution des coûts de transaction liés à l'acquisition et autres charges connexes.

Sommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle1)

(en milliers de dollars, sauf indication contraire) (non audité)

Trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre 2019



30 septembre 2018



Variation



30 septembre 2019



30 septembre 2018



Variation

Produits locatifs1)

340 524 $

329 828 $

10 696 $

1 020 639 $

849 389 $

171 250 $ Résultat d'exploitation net (« REN »)1), selon la méthode de la comptabilité de trésorerie

239 047



229 969



9 078



706 371



581 666



124 705

REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1)

130 859



126 974



3 885



388 972



379 856



9 116

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement1)

(12 233)



(37 587)



25 354



(9 359)



(74 041)



64 682

Taux d'occupation (% de la SLB)

97,8 %

97,7 %

0,1 %

97,8 %

97,7 %

0,1 % Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)2)

174 982



169 683



5 299



514 483



431 968



82 515

FPAE2) par part après dilution

0,250



0,253



(0,003)



0,751



0,778



(0,027)

Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE »)2)

152 032



137 544



14 488



458 508



373 046



85 462

Montant ajusté des FPAE2) par part après dilution

0,217



0,205



0,012



0,669



0,672



(0,003)

Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE2) après dilution

85,2 %

89,8 %

(4,6) %

83,0 %

82,5 %

0,5 % Distributions déclarées

129 470



123 504



5 966



380 787



307 780



73 007

Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution

700 010 054



669 737 566



30 272 488



685 491 674



555 109 896



130 381 778







1) Mesure non conforme aux PCGR qui comprend des montants attribuables aux biens détenus directement et aux coentreprises comptabilisées selon la méthode la mise en équivalence. 2) Mesure non conforme aux PCGR.

Résultats trimestriels

Fonds provenant des activités d'exploitation - Les FPAE (mesure non conforme aux PCGR) du troisième trimestre de 2019 se sont établis à 175,0 millions de dollars, soit 0,250 $ par part après dilution, comparativement à 169,7 millions de dollars, ou 0,253 $ par part après dilution, au troisième trimestre de 2018. L'augmentation des FPAE s'explique essentiellement par des activités de location favorables, par l'augmentation du résultat d'exploitation net attribuable aux projets d'aménagement achevés ainsi que par la comptabilisation d'éléments non récurrents totalisant 1,5 million de dollars, ce qui a été compensés par une hausse des coûts d'emprunt. La diminution des FPAE par part s'explique surtout par un nombre moyen pondéré de parts en circulation plus élevé résultant du placement des titres de capitaux propres réalisé en mai 2019.

Résultats cumulatifs de l'exercice en cours

Fonds provenant des activités d'exploitation - Les FPAE pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 se sont établis à 514,5 millions de dollars, soit 0,751 $ par part après dilution, comparativement à 432,0 millions de dollars, ou 0,778 $ par part après dilution, en 2018. L'augmentation des FPAE s'explique essentiellement par des activités de location favorables, par l'augmentation du résultat d'exploitation net attribuable aux projets d'aménagement achevés et par l'apport de l'acquisition de CREIT sur neuf mois plutôt que sur cinq mois à l'exercice précédent, ce qui a été compensé par une hausse des coûts d'emprunt. La diminution des FPAE par part s'explique surtout par un nombre moyen pondéré de parts en circulation plus élevé résultant du placement des titres de capitaux propres réalisé en mai 2019.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Ces expressions, dont la comptabilisation selon une base proportionnelle, le résultat d'exploitation net (« REN »), les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») sont définies à la rubrique 15, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019, et sont rapprochées à la mesure conforme aux IFRS la plus comparable.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 sont publiés sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de consulter ces documents afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les résultats financiers de Propriétés de Choix ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci.

Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du troisième trimestre de 2019 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca, et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le jeudi 7 novembre 2019 à 10 h (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1?888?231?8191 (sans frais). L'enregistrement sera disponible deux heures après l'évènement au 416-849-0833, en composant le code d'accès 2477716. Pour accéder au lien vers la webémission audio, veuillez cliquer sur « Évènements et webémissions » dans la section « Nouvelles et évènements » de notre site Web, à l'adresse www.choicereit.ca.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 726 biens immobiliers offrant au total 65,5 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde concernant énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux évènements ou d'un changement éventuel de circonstances.

