Agropur procède à une revue organisationnelle dans ses activités au Canada

LONGUEUIL, QC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans un contexte de marché compétitif et dans le but de renforcer la profitabilité de ses activités canadiennes, Agropur coopérative annonce qu'elle procède à une revue organisationnelle. Au total, 125 employés seront touchés à travers le pays.

La stratégie de croissance d'Agropur passe notamment par l'optimisation de ses structures opérationnelles et de coûts. Cette approche vise à permettre de réinvestir dans le développement futur de l'entreprise et s'inscrit dans son objectif de croissance profitable et durable.

La Coopérative reconnaît que le déploiement de cette revue organisationnelle requiert des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Agropur est reconnaissante envers les personnes qui quittent l'organisation pour leur contribution et les appuiera dans leur période de transition.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars en 2018. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3161 membres et ses 8800 employés, dont 6400 au Canada, qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,2 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iÖGO, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. agropur.com

