SEMAFO : Attaque sur la route entre Fada et Boungou dans la région de l'Est





MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) (« SEMAFO ») a le regret d'annoncer qu'il y a eu une attaque sur la route entre Fada et le site de la mine Boungou dans la région de l'Est au Burkina Faso. L'incident a eu lieu à environ 40 kilomètres de la mine Boungou. Le convoi, accompagné d'une escorte militaire, comptait cinq autobus transportant des employés burkinabès, des entrepreneurs et des fournisseurs de SEMAFO. Les renseignements présentement disponibles font état de plusieurs morts et blessés. Nous émettrons un communiqué plus exhaustif lorsque tous les détails seront connus.

Le site de la mine Boungou demeure sécuritaire et nos opérations n'ont pas été affectées. Nous travaillons activement avec toutes les autorités concernées afin d'assurer la santé et la sécurité de nos employés, entrepreneurs et fournisseurs.

La Société désire exprimer ses sympathies les plus sincères aux familles des victimes, ainsi que son soutien résolu aux forces de sécurité du Burkina Faso.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

SOURCE SEMAFO

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 12:17 et diffusé par :