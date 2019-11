Animal Health Investment Europe : ouverture des candidatures aux sociétés émergentes à la recherche d'investissements





Appel à tous les innovateurs en santé et nutrition animales : les inscriptions sont ouvertes pour le Innovation Showcase de 2020 - l'espace dédié à l'innovation - du salon Animal Health Investment Europe. Le premier forum d'investissement présente les innovations les plus passionnantes dans le domaine de la santé et de la nutrition animales, mettant en relation les entreprises émergentes avec des investisseurs financiers et des partenaires stratégiques.

Les inscriptions pour le Innovation Showcase seront clôturées le lundi 18 novembre 2019 et peuvent être effectuées en ligne (cliquer ici).

Le Innovation Showcase est une occasion mondialement reconnue pour les entreprises émergentes de se présenter devant les personnalités et les investisseurs les plus influents de l'industrie. 20 start-ups, triées sur le volet par le Comité de sélection, composé de Cindy Cole, Associée, Digitalis Ventures, Maarten Goossens, Co-fondateur et Directeur, Anterra Capital et Spencer Swayze, Directeur général, Paine Schwartz Partners, LLC, occuperont la scène principale pour se présenter et faire connaître leurs innovations et leurs réalisations.

Cette année, les 20 compagnies qui présenteront seront divisées en deux sections distinctes qui se dérouleront sur l'ensemble du salon :

10 start-ups présenteront leurs innovations dans l'espace de soins pour animaux de compagnie et animaux domestiques.

10 start-ups présenteront leurs innovations dans l'espace des animaux de production et de l'agro-technologie animale.

L'entrée est gratuite et fortement recommandée à toutes les entreprises émergentes à la recherche d'investissements ou de partenaires, qu'elles soient en phase de pré-revenu ou de démarrage. Les applications sont les suivantes : produits pharmaceutiques, vaccins, nouvelles thérapies, plateformes numériques, dispositifs et outils de diagnostic, santé nutritionnelle et additifs alimentaires, santé des animaux domestiques et médicaux, génétique, robotique et automatisation, analyse de données et capteurs, immunostimulants, peptides microbiologiques, protéines d'insectes, bactériophages. Les demandes peuvent être faites ici.

Les finalistes seront annoncés début décembre et auront l'occasion de partager un synopsis de leurs réalisations et de leurs objectifs pour rivaliser dans cette industrie. Prix de l'innovation.

L'an dernier, Rex Animal Health et Proteon Pharmaceuticals ont remporté les prix de l'innovation en santé animale et en nutrition animale, respectivement.

Animal Health Innovation EU aura lieu les 25 et 26 février 2020 sur le site Etc. venues, 133 Houndsditch, à Londres, Royaume-Uni.

