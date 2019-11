Zoomlion dévoile des produits localisés haut de gamme de production et de construction pour le mortier lors de la CIIE





SHANGHAI, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- m-tec, filiale de fabrication d'équipements haut de gamme de Zoomlion et premier fournisseur mondial de technologies et d'équipements pour le mortier sec en Allemagne, et CIFA, un fabricant de renommée mondiale de machines pour le béton, lancent trois produits localisés, la pompe Duo-mix Connect Mixing Pump, le mélangeur MR Mixer et la machine Shotcrete Machine lors de la China International Import Expo (CIIE), une exposition d'envergure nationale organisée du 5 au 10 novembre.

« En tant que spécialiste de la fabrication haut de gamme, Zoomlion est fier de présenter ses dernières réalisations développées en coopération avec d'autres sociétés leaders dans le monde. », a déclaré Mme Luo Yanbing, responsable du service des ventes et du marketing de m-tec (Chine), filiale de Zoomlion. « Nous souhaitons contribuer au succès de nos clients grâce aux solutions de Zoomlion. »

Exposée sur le stand 0A3-003, la ligne de production et de construction de mortier de Zoomlion permet aux clients d'améliorer leur efficacité en matière de construction.

Parmi les points forts de Zoomlion à la CIIE figurent :

La pompe de mélange Duo-mix Connect pour mortiers 3D

Double système de mélange « horizontal + vertical » unique et puissant associé à un principe de mélange breveté spécialement conçu pour l'impression 3D avec du béton ;

Excellente adaptabilité pour une grande variété de matériaux ;

Liaison de données rapide et facile pour une récupération rapide des informations et un contrôle à distance de la machine ;

Compacte, entièrement automatique, facile à déplacer et à nettoyer.

Le mélangeur MR de m-tec pour mortiers 3D et béton à ultra-hautes performances (http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-086-0.volltext.frei.pdf)

Prise en charge de presque toutes les matières premières, y compris les poudres, les agrégats, les micro-additifs, les fibres et les pigments ;

Convection, découpe et dispersion puissantes pour atteindre une homogénéité du mélange allant jusqu'à 99,5 % dans le court délai nécessaire pour la production de mortiers 3D et de béton à ultra hautes performances ;

Rendement horaire pouvant atteindre les 200 t.

La machine à béton projeté CSS-3 de CIFA

Seule machine à double alimentation électrique et diesel en Chine permettant de réduire le risque de panne d'électricité ;

Premier système de bras robotique à neuf degrés de liberté de mouvement au monde permettant une couverture complète des contours du tunnel sans aucun angle mort ;

Repliage du bras en « Z » permettant à la CSS-3 de se déplier dans un espace restreint sur une hauteur de 3,2 et une largeur de 2,5 m, les deux étant les meilleures du secteur ;

Pulvérisation des accotements et talus plus facile grâce à une tourelle coulissante et une double sellette ;

Réduction de la complexité opérationnelle et de la charge de travail grâce à une fonction de conception et de planification de trajectoire fonctionnant via un seul bouton.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. La Société vend à l'heure actuelle plus de 460 produits d'avant-garde à partir de 55 lignes de produits couvrant dix catégories principales.

À propos de m-tec

Basée à Neuenburg, en Allemagne, m-tec est depuis 1978 synonyme de solutions innovantes pour la fabrication, la logistique et le traitement de matériaux de construction pré-mélangés, ainsi que de matière en vrac à fine granulométrie. Depuis sa fusion avec Zoomlion en 2014, m-tec China Co., Ltd se spécialise dans l'association de la technologie allemande et de la fabrication chinoise et fournit des produits sur mesure à ses consommateurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.m-tec.com.

À propos de CIFA

Depuis sa création en 1928 en Italie, CIFA innove en matière de conception, de production et de distribution dans le secteur de la construction et est devenu un fabricant de machines pour le béton de renommée mondiale. En 2008, CIFA a été rachetée par le groupe industriel chinois Zoomlion Heavy Industry. Il en résulte de nouveaux avantages concurrentiels et des caractéristiques uniques, ainsi qu'une expérience professionnelle enrichie par ses origines italiennes et chinoises. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.cifa.com/.

