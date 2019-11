La Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang attire les talents mondiaux





CHONGQING, Chine, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La Talents Conference de Chongqing se tiendra dans la Nouvelle zone de Liangjiang au coeur de la ville le 9 novembre et s'intéressera à la façon de réunir des talents nationaux et étrangers pour favoriser un développement de haute qualité. Plus de 6000 invités sont attendus à l'occasion de cet événement qui se déroulera sur deux jours. Selon le Comité administratif de la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang, plus de 120 personnalités ont confirmé leur participation, notamment des hauts responsables de ministères et de commissions, des experts et des intellectuels réputés du pays et de l'étranger ainsi que des entrepreneurs et des présidents d'universités de renom.

La Nouvelle zone de Liangjiang, hôte de la conférence, est la troisième nouvelle zone de niveau étatique du pays et la première de Chine continentale. Elle a toujours accordé de l'importance au développement des talents, déployant des efforts considérables pour attirer et soutenir les personnes dotées de talents et pour leur être utile.

À l'aide de cette précieuse plateforme, d'un système efficace et de services solides, la Nouvelle zone de Liangjiang vise à créer un cadre de développement des talents à même d'attirer les professionnels et de les inciter à s'y installer, et entend aider ces derniers à profiter de leur séjour sur place, ce afin que la zone devienne un vivier de talents, ainsi que l'a déclaré Zhang Guozhi, directeur adjoint du comité administratif de la nouvelle zone, lors d'une conférence de presse.

La Nouvelle zone de Liangjiang est la clef de voûte de la zone pilote de libre-échange de Chongqing et du projet de connexions entre la Chine et Singapour. Elle dispose d'importantes plateformes ouvertes, telles que le port douanier et le port de Guoyuan, ainsi que de trois plateformes d'innovation, à savoir le parc industriel d'économie numérique de Liangjiang, le parc d'expérience de vie intelligente Lijia et la zone d'innovation collaborative de Liangjiang. Abritant un cinquième de la valeur industrielle brute produite par Chongqing et un tiers de sa valeur ajoutée liée à l'industrie financière, Liangjiang possède une solide assise industrielle. Près de la moitié des 500 entreprises les plus performantes (Fortune 500) se sont installées dans la zone.

En sa qualité de nouvelle zone nationale, la Nouvelle zone de Liangjiang présente des avantages institutionnels intéressants, avec des institutions rationalisées, des processus flexibles et des services administratifs efficaces. La zone étant en mesure de mettre en place des politiques pilotes, de nombreuses questions peuvent être réglées en son sein. En ce qui concerne les dispositifs d'incitation destinés aux talents, Liangjiang a établi une série de politiques préférentielles vouées à attirer et soutenir des talents de haut niveau et hautement qualifiés ainsi que des professionnels de l'éducation et de la santé, qui peuvent bénéficier d'un soutien supplémentaire grâce aux politiques établies tant au niveau de la ville que du district. Un fonds spécial d'une valeur de 1 milliard de yuans est octroyé chaque année dans le but de garantir le développement effectif des talents.

Par ailleurs, la Nouvelle zone de Liangjiang a également mis sur pied un dispositif robuste de service de gestion des talents, qui comprend notamment un bureau, un centre de services et une entreprise destinés à fournir des services de haut vol aux talents. Ce dispositif fournit également des services dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation des enfants, entre autres, afin de créer un environnement sain au service des talents.

