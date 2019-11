CoreMedia va accélérer sa croissance mondiale grâce à un investissement majoritaire d'OpenGate Capital





Ce partenariat permet à une société au premier plan de la gestion de contenu de répondre à une demande croissante pour des solutions agiles de marketing numérique

HAMBOURG, Allemagne et ARLINGTON, Virginie, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- CoreMedia, plateforme mondiale de gestion de contenu et développeuse de CoreMedia Content Cloud, a le plaisir de faire part du succès de sa création de partenariat avec OpenGate Capital, société mondiale de fonds privés, concernant un investissement majoritaire dans sa croissance. CoreMedia Content Cloud fusionne des informations sur les produits en temps réel et du contenu de marketing multimédia afin de fournir une messagerie homogène et personnalisée de produits sur une diversité de canaux numériques. Ce nouvel investissement qui comprend également des contributions de Silicon Valley Bank, filiale de SVB Financial Group, s'appuie sur les efforts d'autofinancement de CoreMedia et il positionne la Société sur une croissance accélérée en Amérique du Nord et au-delà. Les termes de l'investissement n'ont pas été communiqués.

« Le rythme du marketing numérique s'accélère tous les jours, » a fait observer Sören Stamer, PDG et cofondateur de CoreMedia. « Les sociétés qui sont en tête exigent des solutions agiles et ouvertes les aidant à orchestrer les actifs de leur marque à partir de n'importe quelle source pour procurer des expériences numériques synchronisées sur n'importe quel point de service, notamment la publicité en ligne, mobile, en magasin, hors du domicile, programmatique et vidéo. Je suis fier de notre équipe et de ce que nous avons accompli. Ce partenariat avec OpenGate va accélérer nos efforts de soutien aux sociétés afin de construire et gérer des marques véritablement emblématiques. »

La création de nouveaux produits est un domaine clé où se concentre CoreMedia, et l'investissement d'OpenGate aidera la Société à tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser des tâches répétitives, et il aidera les sociétés à enchanter leurs usagers avec de nouvelles expériences personnalisées d'achats. Ce partenariat poussera également plus loin l'expansion internationale et la notoriété mondiale de la marque.

Andrew Nikou, fondateur et président-directeur général d'OpenGate Capital a fait ce commentaire : « Nous sommes extrêmement heureux de ce partenariat avec CoreMedia et son équipe talentueuse au moment où la Société entame un nouveau chapitre dans l'histoire de sa croissance. Nous avons hâte d'apporter notre appui à la Société à mesure qu'elle continue à apporter les meilleures solutions du marché pour renforcer la productivité, la réactivité et la pertinence du marketing numérique à l'échelle mondiale. »

Cette transaction va permettre à CoreMedia de capitaliser encore plus sur son histoire longue de 20 années en tant que prestataire de solutions d'expérience numérique pour des marques mondiales dans un éventail d'industries rassemblant la vente au détail, les médias, les produits manufacturés, les télécommunications, le secteur public et les produits de luxe.

À propos de CoreMedia AG

Basée à Hambourg en Allemagne avec des bureaux dans le monde entier, CoreMedia est le moteur de gestion de contenu stratégique et d'orchestration d'expérience derrière les marques en ligne les plus emblématiques d'aujourd'hui. Des sociétés mondiales de premier plan dans le B2C ?de l'entreprise au consommateur? (Deckers, Luxottica, PVH Corp, Finnair, T-Mobile) et le B2B ?l'interentreprise? (Continental, Claas, Emerson, DMG-Mori) créent des expériences numériques de classe mondiale optimisées par CoreMedia. Société de visionnaires, de conseillers de confiance et d'experts passionnés, CoreMedia conduit les marques vers l'étape suivante de leurs expériences numériques. Pour nous, c'est une question de dialogue, donc : parlons. Pour davantage d'informations ou pour mettre en place une démonstration, venez nous rendre visite sur www.coremedia.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn, Twitter @contentcloud, ou lire notre blogue sur blog.coremedia.com.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS POUR OPENGATE CAPITAL

Alanna Chaffin

OpenGate Capital

ligne directe : +1-310-432-7060

courriel : achaffin@opengatecapital.com

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS POUR COREMEDIA

Doug Heise

CoreMedia

ligne directe : +1.415.371.0400

courriel : doug.heise@coremedia.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1021193/CoreMedia_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1021194/OpenGateCapital_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 02:00 et diffusé par :