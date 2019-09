L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - WMD

Le gouvernement du Québec annonce que les sinistrés de 29 nouvelles municipalités sont admissibles au Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents en raison des inondations et des pluies survenues...

Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton, annoncera vendredi l'octroi d'un appui financier pour les arts et les espaces culturels à Fredericton. Il fera cette...