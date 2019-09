Prometic Sciences de la Vie inc. annonce son intention de se renommer Liminal BioSciences Inc.





LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société »), une société biopharmaceutique axée sur le développement de nouveaux médicaments destinés à traiter les besoins médicaux non comblés de patients atteints essentiellement de maladies rares ou orphelines, souffrant de troubles hépatiques, respiratoires et rénaux, a annoncé aujourd'hui son intention de remplacer sa dénomination dans le cadre d'une refonte globale de sa marque au soutien de sa nouvelle vision et de ses nouvelles valeurs. Sous réserve des approbations habituelles, y compris les approbations de la bourse et des actionnaires, la Société prévoit que le changement de dénomination prendra effet en octobre 2019.

« Ce changement de dénomination proposé souligne notre volonté de nous concentrer sur l'avenir prometteur de la Société en poursuivant le développement de nos produits et de nos activités au bénéfice des patients dans le monde entier atteints de maladies graves et dont les besoins n'ont pas été satisfaits, a déclaré Kenneth Galbraith, chef de la direction de la Société. Nous croyons que Liminal BioSciences Inc. représente véritablement la nouvelle vision et les nouvelles valeurs de la Société et que le changement de dénomination parallèlement à la demande d'inscription de nos actions ordinaires au NASDAQ se fait au moment opportun. Nous avons hâte de rendre compte à nos actionnaires des progrès réalisés par Liminal dans les mois et les années à venir. »

Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Prometic a été convoquée à Montréal (Québec) le 3 octobre 2019 pour statuer sur le changement de dénomination, qui doit être approuvé par au moins deux tiers des voix exprimées par les porteurs d'actions ordinaires de Prometic, présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée extraordinaire. La circulaire de sollicitation de procurations par la direction relative à l'assemblée extraordinaire peut être consultée sous le profil de Prometic sur SEDAR au www.sedar.com et sera envoyée par la poste aux actionnaires de Prometic.

Une fois l'approbation des actionnaires obtenue, Prometic déposera des statuts de modification pour donner effet au changement de dénomination et prévoit que ses actions ordinaires commenceront à se négocier au NASDAQ et à la Bourse de Toronto sous la nouvelle dénomination au cours du quatrième trimestre de 2019.

Déclarations prospectives

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives, notamment l'intention de la Société de réaliser le regroupement et le nombre d'actions ordinaires après le regroupement. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de mots comme «?prévoir?», «?s'attendre à?», «?projet?», «?estimer?», éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et d'autres expressions semblables. Bien que Prometic estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur des renseignements et des hypothèses qui sont à jour, raisonnables et complets, ces déclarations sont nécessairement assujetties à divers risques et incertitudes inconnus. La circulaire de sollicitation de procurations par la direction, la notice annuelle et d'autres documents déposés contiennent plus de détails sur ces risques et incertitudes. Bien que la Société fasse ces déclarations prospectives de bonne foi, si l'un de ces risques ou incertitudes devait se concrétiser ou si l'une des hypothèses sous-jacentes devait se révéler incorrecte, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus. Par conséquent, rien ne garantit que les faits annoncés dans les déclarations prospectives se réaliseront ni, s'ils se réalisent, que la Société en tirera un avantage certain. Toutes les déclarations prospectives subséquentes, écrites ou verbales, faites par Prometic ou une personne agissant en son nom sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date des présentes. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.

À propos de Prometic

Prometic (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins insatisfaits des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, plus particulièrement les maladies rares ou orphelines. Les recherches différenciées de Prometic comptent notamment l'étude de plusieurs récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40, le GPR120 et le GPR84, appelés récepteurs d'acides gras libres. Ces médicaments candidats possèdent un mode d'action multiple, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (« inhibiteurs ») du GPR40 et du GPR120 et des antagonistes (« stimulateurs ») du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI-4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström après l'approbation de la FDA et de l'EMA. La phase 1 des études cliniques d'un second médicament candidat, le PBI-4547, devrait être lancée en 2019.

Prometic a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA des États-Unis au cours du premier semestre 2020, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène. En outre, la Société conclut des contrats de développement et exerce des activités de fabrication au Royaume-Uni et elle encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité.

Prometic exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis, à l'île de Man et au Royaume?Uni.

