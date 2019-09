/R E P R I S E -- Avis aux médias - Entente Canada-Québec en itinérance : Réaction des réseaux en itinérance/





MONTRÉAL, le 2 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) sera présent mardi à Québec lors de la conférence de presse du gouvernement du Canada sur la nouvelle Entente Canada-Québec en itinérance. Celle-ci balisera l'affectation des fonds fédéraux du programme Vers un chez soi, dont le budget prévu sur dix ans est de 2,2 milliards $ pour l'ensemble du Canada.

Déjà lundi dernier, le gouvernement du Québec a publié un communiqué annonçant la signature de cette Entente. Le RSIQ a alors exprimé que celle-ci confirme les craintes des organismes face aux orientations de ce programme. En ciblant la réduction de l'itinérance chronique, les organismes craignent que les fonds fédéraux ne permettent pas de soutenir la diversité d'actions nécessaires pour prévenir et réduire l'itinérance. https://rsiqtest.files.wordpress.com/2019/08/rsiq-vers-un-chez-soi.pdf

Les responsables de deux regroupements régionaux membres du RSIQ, Jimena Michea du Regroupement pour l'aide aux itinérantes et itinérantes de Québec (RAIIQ) et Pierre Gaudreau, du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) seront aussi présent.e.s au point de presse. Ces deux personnes ont été membres du Comité consultatif sur l'itinérance formé par le gouvernement fédéral pour l'aviser sur sa stratégie en itinérance. Ils avaient soulevé le danger des orientations fédérales et la nécessité que ces fonds soient investis en soutien à une approche globale de lutte à l'itinérance.

Le point de presse du ministre Jean-Yves Duclos pour annoncer cette entente en itinérance aura lieu mardi 3 septembre à 10h00 à Lauberivière, situé au 401 Saint-Paul à Québec.

