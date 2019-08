CleverTap et Phiture créent un cadre de référence destiné à améliorer l'engagement et la fidélisation des clients





Le cadre de référence relatif à la reconnaissance, à l'intérêt et à la conversion des utilisateurs (Acknowledgment, Interest, and Conversion, AIC) fournit aux marques grand public des informations approfondies sur leur public cible afin d'augmenter la valeur vie client.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 30 août 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plateforme complète de fidélisation de la clientèle a annoncé la création du cadre de référence AIC concernant l'engagement des clients, en collaboration avec Phiture, un cabinet de conseil en croissance mobile basé à Berlin.

Ensemble, CleverTap et Phiture ont conçu le cadre de référence AIC pour permettre aux sociétés d'applications consommateurs à la croissance rapide de mieux comprendre l'ampleur et l'intensité des interactions des utilisateurs. Ce cadre de référence classe l'activité des utilisateurs en trois types de niveau d'engagement : reconnaissance, intérêt et conversion ? la conversion étant l'action la plus importante qu'un utilisateur puisse entreprendre dans une application. Il permet ainsi aux professionnels du marketing d'identifier quelles activités internes aux applications contribuent à la croissance des revenus, et dès lors, d'améliorer leurs stratégies générales de fidélisation des clients.

Le cadre de référence AIC peut s'appliquer à de nombreux secteurs ? des applications de VTC en ville, de médias et de divertissement aux applications de voyage et de billetterie. En contrôlant régulièrement le nombre d'utilisateurs appartenant aux différents niveaux (A, I, C) et en analysant la manière dont ces niveaux fluctuent dans le temps, il est possible d'obtenir un aperçu de la santé et de la performance de l'application. Le cadre de référence AIC est un tableau de bord utile pour mettre en lumière les risques potentiels pouvant surgir à l'avenir.

« Les indicateurs tels que le nombre d'utilisateurs actifs par jour (DAU en anglais) et par mois (MAU en anglais) donnent une idée très large de l'engagement des utilisateurs. De ce fait, ils ne sont pas exploitables. Le cadre de référence AIC aide les marques grand public à segmenter leurs utilisateurs en cohortes exploitables et à générer des activités plus pertinentes pour faire avancer ces utilisateurs dans leur cycle de vie. Le fait de faire passer les utilisateurs du niveau de la reconnaissance à celui de l'intérêt, puis à celui de la conversion augmente leur valeur vie de manière significative. Et observer des utilisateurs retomber du niveau de la conversion à celui de l'intérêt incite à mettre en oeuvre des campagnes efficaces de réactivation, voire davantage », a déclaré Sunil Thomas, PDG et co-fondateur de CleverTap.

« La fidélisation des clients et la compréhension de leur engagement vis-à-vis d'une application sont essentielles pour assurer sa croissance dans le cadre du service par contournement (OTT en anglais). Tandis que les indicateurs existants offrent une vision pertinente mais globale de l'engagement des utilisateurs, un cadre de référence plus ciblé et orienté sur les solutions comme l'AIC permettra aux acteurs OTT de mettre en place des stratégies utilisateurs améliorées et de construire des modèles de revenus efficaces. L'amélioration de la fidélisation des clients se traduira par une plus grande valeur vie client », a indiqué Uday Sodhi, responsable du département du numérique chez Sony Pictures Networks India.

« Le cadre de référence AIC fait changer les choses de manière très convaincante par rapport aux indicateurs clés de performance habituels, en intégrant la valeur relative des actions qu'un utilisateur peut entreprendre et en classant les utilisateurs actifs en trois niveaux d'engagement progressifs. Nos recherches nous ont permis d'identifier que l'application de ce modèle pouvait être une source d'informations importante dans le cadre de la stratégie relative à l'engagement des clients et amener à donner la priorité à des initiatives plus efficaces qui engendreront une croissance à coup sûr. Nous continuerons à développer le cadre de référence AIC en collaborant avec des marques grand public à forte croissance et à générer de nouvelles connaissances qui ajouteront encore davantage de valeur à ce cadre », a précisé Andy Carvell, partenaire chez Phiture.

Pour en savoir plus sur le cadre RIC, rendez-vous sur le blog de CleverTap .

À propos de CleverTap

CleverTap est une plate-forme de fidélisation de la clientèle qui aide les marques grand public à maximiser la valeur vie client. À l'échelle mondiale, plus de 8 000 marques grand public du monde entier, dont Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell et Gojek, font confiance à CleverTap pour les aider à améliorer l'engagement et la fidélisation de leurs clients et, ainsi, à accroître leurs revenus à long terme. CleverTap bénéficie du soutien de sociétés de capital-risque de premier plan, parmi lesquelles Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités depuis ses bureaux de San Francisco, Seattle, Londres, Singapour et Mumbai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site CleverTap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

À propos de Phiture

Phiture est un cabinet de conseil en croissance mobile basé à Berlin, qui collabore avec les équipes oeuvrant dans les coulisses d'applications de premier plan. Utilisant à titre de cadre stratégique le Mobile Growth Stack (« stratification de la croissance mobile ») reconnu par le secteur, Phiture propose quatre services principaux : optimisation de l'App Store, pubs pour la recherche Apple, services de fidélisation des utilisateurs et conseil en croissance. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site https://phiture.com/

