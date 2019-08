Champion Iron Limited annonce les résultats du vote de l'assemblée générale annuelle





MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (« Champion » ou la « Société ») annonce que lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« Assemblée ») tenue le 29 août 2019 à Montréal, Québec, les résolutions suivantes ont été adoptées par la majorité requise par vote à main levée et par scrutin comme suit :

Résolution Votes En faveur Contre Abstention/Exclusion 1. Approbation du rapport de rémunération 186 278 346

(99,69 %) 570 477

(0,31 %) 41 064 835 (1) 2. Nomination de l'administrateur - Michael O'Keeffe 163 916 124

(85,97 %) 26 750 871

(14,03 %) 37 246 663 (2) 3. Nomination de l'administrateur - Gary Lawler 225 873 229

(99,57 %) 972 255

(0,43 %) 1 068 174 (3) 4. Nomination de l'administrateur - Andrew Love 226 626 229

(99,57 %) 974 255

(0,43 %) 313 174 (3) 5. Nomination de l'administratrice - Michelle Cormier 227 650 610

(99,92 %) 192 874

(0,08 %) 70 714 (4) 6. Nomination de l'administrateur - Wayne Wouters 227 838 586

(99,998 %) 4 898

(0,002 %) 70 714 (4) 7. Nomination de l'administrateur - Jyothish George 227 452 651

(99,83 %) 392 833

(0,17 %) 68 174 (5) 8. Nomination de l'administrateur - David Cataford 227 079 053 (99,998 %) 4 898

(0,002 %) 829 707 (6)

Notes : (1) Représente les votes tenus directement ou indirectement par des membres du conseil d'administration de Champion, principaux dirigeants qui ont été exclus du vote et 566 100 actions ordinaires avec abstention de vote.

(2) Représente les votes tenus directement ou indirectement par l'administrateur de Champion nommé individuellement qui ont été exclus du vote et 3 900 actions ordinaires avec abstention de vote.

(3) Représente les votes tenus directement ou indirectement par l'administrateur de Champion nommé individuellement qui ont été exclus du vote et 68 174 actions ordinaires avec abstention de vote.

(4) Représente 70 714 actions ordinaires avec abstention de vote.

(5) Représente 68 174 actions ordinaires avec abstention de vote.

(6) Représente les votes tenus directement ou indirectement par l'administrateur de Champion nommé individuellement qui ont été exclus du vote et 47 174 actions ordinaires avec abstention de vote.

À l'Assemblée, les actions ordinaires totales représentées en personne ou par procuration étaient de 245 831 442, représentant approximativement 56,49 % des actions ordinaires en circulation.

Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de la Société déposés sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du Lac Bloom, son principal actif, la Société se concentre principalement sur l'amélioration des infrastructures minières et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité. L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines et qui comptent aussi une vaste expérience en géotechnique, dans le développement de nouveaux sites et la gestion de sites miniers de longue date, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Pour plus d'information sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site internet www.championiron.com.

