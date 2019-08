Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde près de 145 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon





QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Carrefour mondial de l'accordéon, qui se déroulera à Montmagny jusqu'au 2 septembre 2019.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de trente ans, le Carrefour mondial de l'accordéon invite les festivaliers à venir à la rencontre des accordéonistes les plus talentueux afin d'en découvrir davantage sur cet instrument de musique parmi les plus polyvalents.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Carrefour la somme totale de 137 400 $, dont 100 000 $ proviennent de l'entente de développement culturel avec la Ville de Montmagny et 37 400 $ sont octroyés en vertu du programme Appel de projets pour la mise en valeur et le rayonnement d'éléments du patrimoine immatériel.

Pour sa part, le ministère du Tourisme attribue à l'événement une somme de 6 953 $ par l'intermédiaire du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est comme un tour du monde. Il offre au public une occasion en or de découvrir le vaste répertoire de cet instrument incomparable, adapté à tous les genres et à tous les styles de musique, de plusieurs pays. Votre gouvernement est fier d'apporter son soutien à de telles manifestations culturelles. Ce grand rendez-vous musical enrichit l'offre culturelle de la région et, pour quelques jours, il fait de Montmagny la capitale mondiale de l'accordéon. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Votre gouvernement est fier de soutenir le Carrefour mondial de l'accordéon, un événement qui accueille la crème des accordéonistes d'ici et d'ailleurs venus nous éblouir par leur talent. Chaque année, ce rendez-vous musical attire des milliers de participants et de visiteurs, en plus de contribuer au rayonnement et au dynamisme de la municipalité de Montmagny et de la région de Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, j'encourage les visiteurs à prolonger leur séjour afin de se laisser charmer par les nombreux attraits de la région et par l'accueil incomparable de la population locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

