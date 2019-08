Le gouvernement invite les petites entreprises à proposer des solutions pour la vérification rapide des justificatifs d'identité numériques portables





Les petites entreprises canadiennes sont invitées à mettre au point des solutions innovatrices pour relever deux nouveaux défis

OTTAWA, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est le plus important acquéreur de biens et de services au Canada et, à ce titre, il utilise ses activités d'approvisionnement pour aider les petites entreprises canadiennes à réussir.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, les ministères fédéraux invitent les petites entreprises à développer des produits et des services novateurs ou encore à trouver des solutions novatrices en réponse à des défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Les petites entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150?000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement. Celles qui atteignent la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à un million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel. Si la solution répond aux besoins du gouvernement, ce dernier peut alors servir de premier client, en aidant ces petites entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, ont annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux défis.

Services partagés Canada (SPC) consacre trop de temps, d'argent et de ressources à la collecte de renseignements sur les technologies, les applications et les services utilisés actuellement dans les centres de traitement de données vieillissants. C'est pourquoi SPC souhaite trouver une solution de collecte et d'analyse d'information provenant de centres de traitement de données afin de mettre au point de nouvelles options qui permettront d'alléger l'infrastructure et de créer des plans de migration pour les centres de traitement de données.

De plus, SPC et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sont à la recherche d'une méthode standardisée pour l'émission et la vérification rapide de justificatifs d'identité numériques. La solution recherchée devrait permettre de réduire les erreurs humaines, d'accroître l'efficience et d'assurer la validité des justificatifs numériques en utilisant la cryptographie.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à réussir dans l'économie de demain.

Citations

« Notre gouvernement utilise son pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises à innover et à devenir plus concurrentielles. Grâce à Solutions innovatrices Canada, nous obtenons des produits de qualité, tout en permettant aux entreprises de croître et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les petites entreprises sont au coeur de notre économie et emploient plus de 8 millions de travailleurs canadiens dévoués. Voilà pourquoi notre gouvernement est déterminé à aider les petites entreprises à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui utilise les projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Il est question ici de nouveaux et importants défis à relever et je suis impatiente de voir les solutions que proposeront nos petites entreprises novatrices canadiennes. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Une exigence de la solution fonctionnelle est que tous les renseignements personnels demeurent au Canada .

. Le financement du programme Solutions innovatrices Canada est principalement fourni par les 20 ministères et organismes qui y participent.

est principalement fourni par les 20 ministères et organismes qui y participent. Les 20 ministères et organismes participants mettent de côté des fonds qui équivalent à 1 % de leurs dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement intra-muros faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, ces fonds représentent un investissement annuel de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la consolidation des programmes d'innovation. Dans le cadre de cet exercice, le Programme d'innovation Construire au Canada , géré par Services publics et Approvisionnement Canada, a été intégré au programme Solutions innovatrices Canada . Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices Canada , les innovateurs peuvent s'inscrire à la liste d'envoi.

a annoncé la consolidation des programmes d'innovation. Dans le cadre de cet exercice, le Programme d'innovation Construire au , géré par Services publics et Approvisionnement Canada, a été intégré au programme Solutions innovatrices . Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices , les innovateurs peuvent s'inscrire à la liste d'envoi. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 11:30 et diffusé par :