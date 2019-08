MISE À JOUR - Avis aux médias - Greg Fergus, Secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique et député de Hull-Aylmer, fera une annonce importante dans le but de faire progresser l'égalité entre les sexes à Gatineau





Veuillez noter que la date et l'endroit de l'événement ont été modifiés.

OTTAWA, le 27 août 2019 /CNW/ - Greg Fergus, Secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique et député de Hull-Aylmer, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante dans le but de faire progresser l'égalité entre les sexes à Gatineau.

Détails :

Date : 30 août 2019

Heure : 10 h

Emplacement :

Centre communautaire Père Arthur Guertin

2e étage

16 rue Bériault

Gatineau (Québec)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

