Avis aux médias - Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée de Ahuntsic-Cartierville, fera une annonce importante en appui à des organismes de femmes du Québec





OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée de Ahuntsic-Cartierville, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante en appui à des organismes de femmes du Québec.

Détails :

Date : 29 août 2019

Heure : 9 h 30

Emplacement :

Société Elizabeth Fry du Québec

5105, chemin de la Côte Saint-Antoine

Montréal (Québec)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 10:00 et diffusé par :