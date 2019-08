Van Leeuwen Pipe and Tube Group vient de realiser l'acquisition Benteler Distribution





Doublement des effectifs et du nombre d'employés de Van Leeuwen

Accès à de nombreux marchés d'Allemagne, de Scandinavie, de Suisse et d' Europe centrale

centrale Un réseau de distribution étendu synonyme d'extension de sa gamme de produits et de la valeur ajoutée de ses services

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Van Leeuwen Pipe and Tube Group vient de réaliser l'acquisition de BENTELER Distribution, une division de BENTELER International AG au chiffre d'affaires annuel d'environ 750 millions d'euros (2018). Cet achat stratégique va fournir à Van Leeuwen l'accès à un plus grand nombre de marchés clés en Europe, et contribuera à améliorer sa position de distributeur leader de tubes et de tuyaux en Europe.

BENTELER Distribution (BD) est une entreprise internationale de distribution proposant une gamme complète de tubes en carbone et en acier inoxydable ainsi que des services sur mesure. Elle est active dans les domaines du génie mécanique, de l'automobile, de l'énergie, du bâtiment et de la construction navale. La société emploie un total de 1 600 personnes réparties sur 59 sites, y compris aires de stockage, et ce dans 24 pays. L'acquisition de BD va permettre à Van Leeuwen d'accroître de façon significative sa présence à l'international, notamment en Allemagne, Scandinavie, Suisse et Europe centrale.

La stratégie de Van Leeuwen est d'étendre et d'améliorer sa position sur le marché dans divers segments et pays par le biais d'acquisitions et d'une croissance autonome. L'ajout de BD au Van Leeuwen Pipe and Tube Group permettra à Van Leeuwen d'agrandir son réseau de distribution à travers l'Europe, mais aussi de créer des opportunités d'expansion de la gamme de produits de Van Leeuwen, d'augmenter la valeur ajoutée de ses services et traitements pour ses clients. L'étendue des entreprises ainsi combinées permettra de continuer à développer des solutions novatrices pour les clients, d'optimiser et de spécialiser plus avant les stocks tout en améliorant la proximité avec les clients. Il s'agit également d'une opportunité d'investir dans des interfaces client avec soutien informatique ainsi que dans une distribution efficace.

Selon le délai d'approbation par les autorités réglementaires compétentes, la transaction devrait être conclue au dernier trimestre de cette année.

Peter Rietberg, Président du Conseil d'Administration de Van Leeuwen : « Ajouter Benteler Distribution au réseau de Van Leeuwen montre que ce que nous offrons est « more than tubes ». Nous nous réjouissons d'accueillir nos nouveaux collègues dans la grande famille qu'est Van Leeuwen. Leur expertise, connaissance du marché et dévouement nous sont très précieux. Ensemble, nous pourrons continuer d'investir dans le développement de systèmes, de solutions et d'infrastructures, afin de pouvoir proposer à nos clients une vaste gamme de tubes et de services à haute valeur ajoutée. Cette acquisition constitue une étape historique dans une histoire de 95 ans, et souligne l'ambition de Van Leeuwen de maintenir sa position de leader dans son domaine. »

Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Le Groupe Van Leeuwen Pipe and Tube est une société de distribution internationale, spécialisée dans les tubes en acier et applications pour tubes. Cette entreprise familiale dont le siège social est situé à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, a été fondée en 1924 et est active dans tous les secteurs industriels. En 2018, le chiffre d'affaires de la société a atteint 630 millions d'euros. Le groupe compte plus de 40 sociétés réparties en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Chaque jour, plus de 1 150 employés s'impliquent dans l'approvisionnement, la gestion de projets, la logistique et la tenue de stock pour le compte de nos clients sur les marchés de l'industrie et de l'énergie. La combinaison entre logistique à l'échelle globale d'une part, et connaissance approfondie des produits et des applications client fait de Van Leeuwen un leader sur ses marchés.

Van Leeuwen Pipe and Tube Group : www.vanleeuwen.com, press release other languages

BENTELER Group et BENTELER Distribution : www.benteler.com, www.benteler-distribution.com

