Six clients de Planview Spigit récompensés pour leurs programmes d'innovation participatifs exemplaires qui inspirent l'engagement, la créativité et l'excellence des employés

Ignite - le Sommet de l'innovation organisé par Planview - a réuni des leaders et des professionnels de la transformation de plusieurs entreprises mondiales de premier plan pour partager leurs points de vue et leur expertise sur l'offre de valeur à travers l'innovation stratégique. Organisés à Atlanta, New York, San Francisco, et Londres, les sommets 2019 ont également récompensé les clients de Planview Spigittm Starbucks, Johnson & Johnson, CGI, EDF Energy, et Highmark Health pour avoir accompli des progrès significatifs dans leur parcours vers l'innovation participative.

« Réunir tous nos clients pour Ignite est toujours une expérience exaltante. Ce fut extrêmement motivant de constater et de célébrer l'impact profond qu'exercent ces leaders de leurs marchés sur la transformation de leurs activités, » a déclaré Virginia Lee Williams, vice-présidente de Planview, solutions de gestion de l'innovation mondiale. « Les six clients de Planview Spigit récompensés par les prix de l'innovation Ignite 2019 sont véritablement à la pointe du développement et de la promotion des programmes qui inspirent l'engagement, la créativité et l'excellence des employés. »

« Planview Spigit a changé la donne pour CGI, » a déclaré Megan Bishop, responsable du programme ICE (Innover, Collaborer, Évoluer) chez CGI. « Nous avons une longue tradition consistant à offrir à nos consultants et professionnels l'opportunité de lancer et de défendre les idées créatives. Cette plateforme de gestion de l'innovation a étendu et accéléré notre capacité à concrétiser davantage d'idées sur toutes nos régions afin d'offrir une valeur immédiate à nos clients. »

CGI - Prix du cas d'utilisation le plus innovant

Fondée en 1976, CGI compte parmi les plus importantes sociétés de services de conseil informatique et professionnel au monde avec plus de 77 500 consultants et professionnels. CGI tire parti de Planview Spigit pour générer et promouvoir de nouvelles idées à travers une production participative expansive avec les défis permanents qui font évoluer la collaboration et la valeur à l'échelle de toute l'entreprise.

Starbucks ? Prix du nouveau programme d'innovation de l'année

En un peu moins d'un an, Starbucks a lancé plus de 30 défis dans Planview Spigit sur toute l'organisation grâce à son pôle de l'innovation récemment créé. Le résultat a été une augmentation notable dans l'approvisionnement et la mise en oeuvre d'initiatives révolutionnaires qui stimulent de meilleures expériences en magasin, font innover sa plateforme de boissons, et créent des relations numériques plus solides : www.cnbc.com/2019/05/02/starbucks-is-speeding-up-innovation-at-its-seattle-research-hub.html.

Highmark Health - Prix du nouveau programme de l'innovation

En tant qu'organisation de santé et de bien-être de plus de 43 000 employés, Highmark Health est inspirée par une mission audacieuse consistant à créer une expérience de santé remarquable, libérant les personnes pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Bien que n'ayant mis en oeuvre Planview Spigit qu'en décembre 2018, Highmark Health a obtenu un taux d'engagement de 67 % de ses employés invités à participer en soumettant une idée qui stimulerait l'innovation et a été capable d'entretenir cette interaction des employés dans ses campagnes ultérieures.

Johnson & Johnson ? Prix du meilleur engagement des employés

En 30 jours à peine, Johnson & Johnson a lancé 29 défis Planview Spigit simultanés dans plus de 10 langues, ce qui a résulté dans 30 000 actions et soumissions inspirées par les employés. Le programme d'innovation de J&J comprend plus de 16 000 participants extrêmement engagés et actifs dans plusieurs pays, menés par des champions d'unités commerciales qui fournissent une autonomie et une coordination localisées pour faire progresser les nouvelles idées.

EDF Energy ? Prix de l'idée gagnante de l'année

EDF Energy est le plus large producteur d'électricité à faible production de carbone du Royaume-Uni. L'accélérateur de l'innovation de la société, Blue Lab, utilise Planview Spigit pour alimenter la génération d'idées et une transformation plus large de l'entreprise. Et ce, en lançant des campagnes tactiques et stratégiques dans des solutions de sécurité et de sauvetage générées par Planview Spigit et l'idée gagnante de l'année avec « Skip a trip » (sautez un voyage), conçue pour développer le bien-être des employés et réaliser des économies sur les coûts des voyages.

Cambia Health Solutions - Prix de l'excellence de l'innovation

Avec son siège à Portland, dans l'Oregon, Cambia est une famille de plus de 20 entreprises qui collaborent pour rendre le système de santé davantage axé sur l'individu et plus durable économiquement pour les gens et leurs familles. Grâce à son équipe « Innovation Force, IF » (force de l'innovation), Cambia a impliqué plus de 70 % de ses employés dans des programmes signature tels que PitchWELL - une collaboration entre le Women's Employee Leadership Lab et l'IF de Cambia pour faire progresser le développement des idées en tant que nouveau format pour le mentorat professionnel.

Le prix récompense l'approche de Cambia pour transformer la culture à l'aide d'idées et sa motivation constante pour développer et faire évoluer le programme, avec plus de 2 500 idées générées et quatre sociétés bâties en interne.

« Notre engagement pour alimenter la croissance à travers l'engagement des employés et la création d'idées sur notre famille d'entreprises toute entière continue de livrer d'excellents résultats, » a déclaré Mohan Nair, directeur de l'innovation chez Cambia Health Solutions. « Tandis que de nombreuses entreprises approchent l'innovation comme un programme ou une initiative discrets, Cambia teste l'innovation comme une valeur - en engageant les employés, en faisant émerger les passions, et en donnant la priorité aux individus sur les idées pour l'innovation en matière de santé. »

À propos de Planview Spigit

Plus de 500 entreprises dans 170 pays et issues de tous les secteurs utilisent Planview Spigit pour stimuler l'innovation continue, alimenter l'engagement des employés, créer une culture de l'innovation et fournir des connaissances basées sur les analyses dans toute l'entreprise.

Évaluez votre programme d'innovation et comment remporter davantage de succès avec l'outil de référencement Planview Spigit : www.spigit.com/innovation-program-benchmark-tool/.

À propos de Planview

Il existe une nouvelle façon audacieuse de travailler, dans laquelle chaque individu et chaque équipe peut passer sans effort de la stratégie à un résultat réussi - tous les jours. C'est possible avec Planview. Nous vous donnons les moyens avec une ligne de mire unique sur votre entière organisation et aidons toutes les équipes à collaborer pour créer de la valeur. Imaginez la réalisation d'Agile à l'échelle, la création d'une culture de l'innovation et la concrétisation de l'évolution du produit. Vous êtes un agent du changement. Nous aussi. Pour en savoir plus, visitez www.planview.com.

Planview, Planview Spigit, et Planview Horizons sont des marques déposées de Planview, Inc.

Toutes les autres marques citées dans le présent document sont la propriété de leurs entreprises respectives.

