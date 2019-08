Zone d'intervention spéciale 2019 - Soustraction de nouvelles parties de territoires





QUÉBEC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a publié aujourd'hui dans la Gazette officielle du Québec un troisième projet d'arrêté ministériel visant la levée des restrictions pour certains territoires compris dans le périmètre de la zone d'intervention spéciale (ZIS).

Les 49 entités municipales suivantes sont concernées par ce projet d'arrêté ministériel :

Municipalité d'Huberdeau

Municipalité de Baie-du-Febvre

Municipalité de Duparquet

Municipalité de Kiamika

Municipalité de L'Île-Dorval*

Municipalité de L'Isle-aux-Allumettes

Municipalité de La Minerve

Municipalité de La Visitation-de-l'Île-Dupas

Municipalité de Lac-des-Écorces

Municipalité de Litchfield

Municipalité de Low

Municipalité de Maskinongé

Municipalité de paroisse de Saint-Barthélemy

Municipalité de Pierreville

Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil

Municipalité de Saint-Cuthbert

Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Municipalité de Saint-François-du-Lac

Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola

Municipalité de Saint-Robert

Municipalité de Val-des-Monts

Municipalité de Yamachiche

Municipalité de Yamaska

Municipalité du Canton de Chichester Municipalité du village de Senneville*

Municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac

Ville de Baie-D'Urfé*

Ville de Beaconsfield*

Ville de Bécancour

Ville de Berthierville

Ville de Boucherville

Ville de Brossard

Ville de Dorval*

Ville de La Prairie

Ville de Lachute

Ville de Longueuil

Ville de Louiseville

Ville de Montréal*

Ville de Montréal-Est

Ville de Nicolet

Ville de Pointe-Claire*

Ville de Rigaud

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue*

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel

Ville de Saint-Lambert

Ville de Sorel-Tracy

Ville de Trois-Rivières

Ville de Vaudreuil-Dorion* * Des analyses effectuées après la publication du deuxième projet d'arrêté ministériel dans la Gazette officielle du Québec, le 5 août 2019, ont permis d'apporter des ajustements additionnels pour ces entités municipales.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) poursuivent actuellement l'analyse des demandes d'ajustement à la délimitation du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019 qui ont été reçues. Ultérieurement, ces dernières pourraient conduire à la levée de l'application de la ZIS pour certaines parties de territoires se trouvant à l'intérieur de son périmètre.

Faits saillants :

Rappelons qu'un mécanisme a été mis en place en vue de traiter les imprécisions pouvant subsister quant à la délimitation du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019. Ainsi, les citoyens ont été invités à partager leurs préoccupations avec les municipalités. Celles-ci avaient jusqu'au 19 août 2019 pour soumettre au MAMH des demandes d'ajustement à la délimitation du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019.

le 5 août entré en vigueur aujourd'hui. Celui-ci concerne 17 entités municipales. Soulignons que ces arrêtés ministériels donnent suite aux analyses qui sont effectuées par le MAMH et le MELCC.

En procédant par arrêté ministériel pour soustraire certaines parties de territoires du périmètre de la ZIS, le gouvernement affirme son intention de le faire correspondre le plus fidèlement possible aux territoires ayant été inondés par les crues printanières de 2017 et de 2019.

Liens connexes :

Le projet d'arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec peut être consulté ici : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71200.pdf .

peut être consulté ici : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71200.pdf . Les parties de territoires pour lesquels un projet d'arrêté ministériel ou un arrêté ministériel a été publié afin de les soustraire de l'application de la ZIS sont représentées sur le site Web du MELCC au http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/zone-intervention-speciale.htm.

Toute l'information pertinente concernant le décret de la ZIS ainsi que le document expliquant la ZIS en sept questions se trouvent sur le site Web du MAMH au www.mamh.gouv.qc.ca.

