Des emplois en environnement soutenus par un programme de subventions salariales de BioTalent Canada

BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle renouvelait son soutien aux organisations du secteur de l'environnement au Canada par l'intermédiaire du programme de subventions salariales Horizons Sciences. Ce programme aide les nouveaux diplômés en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques (STIM) à acquérir une expérience de travail dans le secteur de l'environnement.

« BioTalent Canada a trouvé des emplois en STIM à 106 nouveaux diplômés chez 67 employeurs au Canada dès sa première édition du programme Horizons Sciences, explique Rob Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. Nous sommes ravis de nous appuyer sur ce succès et d'accroître la portée de la bioéconomie canadienne dans un secteur émergent. »

Lancé grâce au soutien financier d'Environnement et Changement climatique Canada, le programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences donnera lieu au versement de plus de 1,1 million de dollars pour permettre l'embauche de 65 nouveaux diplômés au cours des deux prochaines années.

« Le programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences permettra à des centaines de jeunes de diverses régions du Canada d'acquérir une précieuse expérience dans les domaines de l'environnement, des technologies propres et de l'innovation. En appuyant la prochaine génération de professionnels de la gestion environnementale, d'innovateurs et d'entrepreneurs, nous poursuivons nos efforts de protection de l'environnement tout en stimulant l'économie. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Comme l'indique le dernier rapport de BioTalent Canada, La transition verte, le programme Horizons Sciences a joué un rôle déterminant dans la croissance de nombreuses PME participantes : 58 % des employeurs ont accéléré les embauches, créé des postes ou augmenté leur nombre grâce à la subvention, et 84 % d'entre eux ont dit qu'ils comptaient embaucher leur participant.

« Le programme Horizons Sciences est un excellent outil pour favoriser la croissance des entreprises de biotechnologie au Canada, indique Joshua Zoshi, directeur de l'exploitation à Saltworks Technologies, en Colombie-Britannique. Il nous a permis de recruter de bons candidats rapidement, de renforcer notre compétitivité sur la scène internationale et de contribuer à faire du Canada un chef de file mondial en biotechnologie », ajoute-t-il.

Le programme Horizons Sciences n'est qu'un des programmes de subventions salariales géré par BioTalent Canada permettant aux nouveaux diplômés de jeter les bases d'une brillante carrière en biotechnologie, comme en témoignent les exemples de réussite de BioTalent Canada.

« Si Mirexus n'avait pas eu accès à ce programme, elle n'aurait jamais pu m'embaucher, souligne Ricky Ghoshal, directeur du développement stratégique à Mirexus Biotechnologies. BioTalent Canada a rendu ma carrière possible. »

Les entreprises qui souhaitent s'inscrire sont invitées à visiter le site biotalent.ca/fr/programmes.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire RH et le catalyseur de la croissance de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique qui cerne les besoins du marché du travail et le renforcement des compétences permettant de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d'emploi. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site biotalent.ca.

