Renforcer les collectivités de la Saskatchewan grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral

REGINA, le 26 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique, renforcer la classe moyenne et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle son engagement envers les collectivités dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et leur offre un soutien indispensable pour leurs priorités locales.

La Saskatchewan a reçu le premier des deux versements de 31,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE) pour l'exercice 2019-2020, ainsi qu'un montant complémentaire de 61,9 millions de dollars, prévu dans le budget de 2019. Ce complément double le montant alloué aux collectivités de la Saskatchewan en fonction de leurs allocations pour le transfert du FTE de 2018-2019, ce qui leur permettra de réaliser des projets d'infrastructure qui favorisent le bien?être de leurs résidents.

Le FTE fédéral est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année un large éventail de projets d'infrastructures locales dans la province. Par exemple, le village de Bracken utilise des fonds du FTE pour élaborer un plan de gestion des actifs afin d'aider le conseil à prendre des décisions éclairées sur la façon d'établir l'ordre de priorité des futures dépenses en infrastructure. Également, les résidents de la ville de Wynyard bénéficieront d'un nouveau complexe sportif doté d'un aréna qui encouragera les membres de la collectivité à demeurer actifs en participant à diverses activités sportives. De plus, la ville de Saskatoon est en train de remettre en état le pont Sid Buckwold et la structure de la rampe pour s'assurer que le pont demeure sécuritaire, en bon état de fonctionnement et structurellement solide.

Ce financement prévisible, renforcé par le doublement des affectations du FTE de 2018-2019, tel qu'annoncé dans le budget de 2019, permet aux collectivités de planifier leurs activités en fonction des priorités actuelles et futures en matière d'infrastructure afin de pouvoir bâtir les infrastructures résilientes du 21e siècle que les résidents méritent d'avoir et de faire en sorte que la Saskatchewan demeure parmi les meilleurs endroits au monde où vivre.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'offrir un financement stable, prévisible et à long terme sur lequel les collectivités peuvent compter pour développer leurs infrastructures publiques. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement, nous réalisons des progrès importants et obtenons des résultats concrets pour tous les Canadiens. Qu'il s'agisse d'améliorer les routes, les services d'aqueduc et l'efficacité énergétique, ou encore d'améliorer les centres récréatifs ou touristiques, le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral contribue à protéger les familles, à promouvoir le développement économique et à améliorer concrètement la qualité de vie des gens dans tout le pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral offre aux municipalités de la Saskatchewan la possibilité de réaliser des projets d'infrastructures locales qui répondent le mieux aux besoins de leurs citoyens. Le gouvernement de la Saskatchewan est heureux de jouer un rôle dans ce programme. En administrant ce financement fédéral, nous contribuons à faire de nos collectivités de meilleurs endroits où vivre, travailler et se divertir. »

L'honorable Lori Carr, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit plus de 2 milliards de dollars chaque année à plus de 3?600 collectivités dans tout le pays. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4?000 projets par année.

Le budget de 2019 prévoit un complément de 2,2 milliards de dollars pour le FTE, afin d'aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités, des administrations locales et des collectivités autochtones en matière d'infrastructure.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est souple et permet aux collectivités d'affecter des fonds à leurs besoins locaux les plus pressants. Les collectivités peuvent investir ces fonds dans 18 catégories de projets différentes, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les routes. Elles peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation ultérieure, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le plan comprend plus de 92 milliards de dollars de financement permanent, comme le FTE, et plus de 95 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les programmes d'infrastructure.

À ce jour, plus de 48?000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan et la majorité de ces projets sont en cours ou terminés.

Produit connexe

Affectations de la Saskatchewan pour 2019-2020 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, par collectivité :

Document d'information

Allocations de la Saskatchewan au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour 2019-2020

Le gouvernement du Canada a versé à la Saskatchewan le premier des deux versements de 31,2 millions de dollars du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020.

En plus des versements réguliers, les collectivités de la Saskatchewan bénéficieront cette année d'un complément à leur financement, tel qu'annoncé dans le budget de 2019. Ce complément permettra d'accélérer les progrès et de maximiser toutes les occasions de faire en sorte que les Canadiens de toutes les collectivités du pays continuent de constater des résultats réels et opportuns dans le renouvellement des infrastructures publiques.

Dans le cadre du FTE, on versera à la Saskatchewan plus de 124 millions de dollars au cours du présent exercice pour des projets d'infrastructures locales.

Le tableau suivant indique les allocations au titre du FTE fédéral pour 2019-2020 et le montant complémentaire prévu par le budget de 2019 pour les collectivités de la Saskatchewan.

Liens connexes

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de la Saskatchewan : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral en Saskatchewan : https://www.saskatchewan.ca/government/municipal-administration/funding-finances-and-asset-management/funding/federal-gas-tax-program

Site Web : Infrastructure Canada

