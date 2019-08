LONGi Solar obtient la note AA haute performance au nouveau classement de viabilité financière PV ModuleTech





XI'AN, Chine, 23 août 2019 /CNW/ - LONGi Solar, une filiale de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, a obtenu la note AA dans le cadre de la première publication trimestrielle du nouveau classement de viabilité financière (ou « bancabilité ») PV ModuleTech de PV-Tech.

LONGi Solar est l'un des quatre seuls fournisseurs de modules photovoltaïques (PV) à répondre aux exigences liées à la catégorie AA haute performance pour le secteur.

Le système de notation de la viabilité financière PV ModuleTech est le premier outil reconnu dans le secteur de l'énergie solaire permettant aux investisseurs de comprendre et d'évaluer les fournisseurs de modules solaires. L'analyse porte sur un grand nombre de paramètres relatifs à la performance industrielle et financière, combinés pour générer une note globale de viabilité financière allant de 0 à 10. Les entreprises sont ensuite classées dans l'une des neuf catégories de risques allant de AAA (extrêmement viable) à C (à haut risque).

Ce système de notation est considéré comme étant le résultat des recherches menées par l'équipe d'analyse de PV Tech durant les cinq dernières années. Il évalue les risques liés à l'investissement (ou le caractère finançable) de tous les fabricants de modules PV, pour les combiner ensuite aux résultats de capacité de fabrication et de santé financière. À l'heure actuelle, aucune entreprise n'a reçu la note AAA et les quatre meilleures entreprises ont toutes obtenu la note AA. PV-Tech et la marque de l'événement PV ModuleTech sont reconnues comme étant les organismes de recherche tiers indépendants les plus crédibles couvrant le segment de l'énergie solaire photovoltaïque (PV), et plus spécifiquement les fournisseurs de modules solaires PV.

« LONGi a toujours encouragé les innovations technologiques et n'a cessé d'accroître ses investissements dans la recherche et le développement ces dernières années », a déclaré Zhong Baoshen, président de LONGi. « Nous veillons en permanence à garantir le développement durable de LONGi et à maintenir sa stabilité et sa santé financières. LONGi s'emploiera, à l'avenir encore, à fournir à ses clients des produits et services toujours plus fiables. »

Selon Finlay Colville, responsable de la recherche chez PV-Tech, « LONGi Solar, noté CCC en 2014, est rapidement devenu l'un des fournisseurs de modules les plus viables financièrement à figurer aujourd'hui dans la catégorie AA haute performance. La société suit une voie qui la mène tout droit vers la note AAA dans les 12 prochains mois, reflétant ainsi ses solides opérations financières et activités de production. »

LONGi, l'un des principaux fabricants de produits solaires de Chine, dispose d'une chaîne logistique de produits monocristallins totalement intégrée verticalement allant des lingots et plaques de silicium et des cellules aux modules. Les capacités de l'entreprise en termes de cellules et de modules atteindront respectivement 10 GW et 16 GW à la fin 2019, et devraient atteindre respectivement 15 GW et 25 GW fin 2020.

