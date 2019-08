Autoroute 30, à Varennes - Poursuite des travaux de remplacement d'un ponceau - Fermeture complète de l'autoroute 30 de nuit à Varennes

Lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat A.T. (« Transat ») le 23 août 2019, le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») a voté en faveur du plan d'arrangement annoncé le 27 juin 2019 et modifié le 11 août 2019. Partenaire de...

Groupe Alithya inc. (« Alithya »), chef de file en stratégie et transformation numérique qui compte 2 000 professionnels hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe, a annoncé aujourd'hui que la compagnie participera à la conférence...