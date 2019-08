Mary Kay nomme Katherine Weng au poste de directrice générale pour la Chine





Mary Kay Inc., l'une des principales entreprises défendant l'autonomisation des femmes et leur esprit d'entreprise, a annoncé la nomination de Katherine Weng au poste de directrice générale de Mary Kay (China) Co., Ltd. Basée à Shanghai, Mme Weng relèvera directement du président de Mary Kay pour la région Asie-Pacifique, KK Chua.

« L'éthique de travail infatigable de Katherine Weng, son esprit stratégique et sa capacité à nouer des relations à long terme ont permis à Mary Kay China d'atteindre de nouveaux sommets », a déclaré M. Chua. « Elle est passionnée par notre mission consistant à enrichir la vie des femmes. Elle comprend les besoins de nos Consultants indépendants en beauté, et s'efforce de répondre à ces besoins afin de soutenir leurs activités. Au sein de l'entreprise, elle a réussi à créer une liaison transparente entre les ventes, le marketing et les opérations. Nous nous réjouissons à l'avance de la croissance continue que nous allons connaître en Chine sous sa direction. »

Mary Kay a démarré ses activités en Chine il y a plus de 20 ans, et le pays est rapidement devenu l'un des trois principaux marchés internationaux de la société.

La nomination de Mme Weng n'est pour Mary Kay Inc. que le dernier en date d'une série d'engagements s'étendant sur plusieurs décennies et visant à autonomiser les femmes pour qu'elles occupent des postes de direction dans le monde entier. Les femmes occupant des postes de direction chez Mary Kay jouent un rôle moteur dans le succès de l'entreprise :

61 % des employés de Mary Kay à travers le monde sont des femmes ;

59 % des postes de direction allant des postes d'administrateurs aux postes supérieurs sont détenus par des femmes ;

51 % des postes de direction allant des postes de vice-présidents aux postes supérieurs sont détenus par des femmes ;

46 % de l'équipe de direction mondiale de Mary Kay est composée de femmes ; et

68 % des leaders de marchés internationaux, de Mary Kay sont des femmes.

« Je suis extrêmement honorée de servir les femmes et leurs familles en Chine », a déclaré Katherine Weng. « C'est un grand privilège que de travailler pour une entreprise qui se consacre non seulement à enrichir la vie des femmes grâce à des opportunités commerciales exceptionnelles et à des produits d'avant-garde, mais également par ses efforts en matière de philanthropie et de développement durable. »

Mme Weng a démarré sa carrière en tant que responsable du service clientèle et de la succursale de Shanghai, pour Mary Kay China en 1995 ; et au cours des 24 années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, elle a occupé divers postes clés, dont en dernier lieu celui de vice-présidente principale des affaires commerciales. Elle a toujours fait partie intégrante de l'équipe des responsables en Chine et a apporté une contribution significative à la croissance et au succès de Mary Kay China.

Mme Weng est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, de l'université Latrobe à Melbourne, en Australie.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 55 ans, avec trois objectifs à l'esprit : développer des opportunités enrichissantes aux femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de parfums et de suppléments nutritionnels d'avant-garde. Par le biais de The Mary Kay Foundationtm, la société a versé à ce jour plus de 78 millions USD pour appuyer la recherche contre le cancer, et diverses initiatives visant à mettre fin à la violence conjugale. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez www.marykay.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 21:00 et diffusé par :