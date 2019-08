Stornoway reçoit un avis d'examen relatif à la radiation de la cote par la TSX





LONGUEUIL, Québec, 22 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamond Corporation (TSX-SWY; la « Société » ou « Stornoway ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») avait informé la Société qu'elle examinait l'admissibilité des titres de la Société au maintien de leur inscription à la cote de la TSX aux termes de la partie VII du Guide à l'intention des sociétés de la TSX (« Guide »).



La Société fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'examen correctif de la TSX et dispose d'un délai de 120 jours pour se conformer à toutes les exigences relatives au maintien de son inscription à la cote. Si la Société ne peut démontrer qu'elle se conforme à toutes les exigences de la TSX énoncées à la partie VII du Guide au plus tard le 20 décembre 2019, les titres de la Société seront radiés de la cote après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette date. Les actions (TSX ? « SWY ») et les débentures convertibles (TSX ? « SWY.DB.U ») de la Société qui sont inscrites à la cote de la TSX continueront d'y être négociées pendant le déroulement de la procédure d'examen correctif. Rien ne garantit que la Société sera en mesure de se conformer de nouveau aux exigences d'inscription de la TSX à l'intérieur du délai susmentionné, auquel cas les actions ordinaires et les débentures convertibles de la Société cesseraient d'être négociées à la TSX, et, comme il a été indiqué dans le communiqué de presse de la Société daté du 14 août, il pourrait en être ainsi sur toutes les autres plateformes de négociation.

L'avis et l'examen de la TSX ne touchent aucunement les activités commerciales de la Société ni les exigences canadiennes applicables en matière de déclaration d'information.

À propos de Stornoway Diamond Corporation

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration de propriétés diamantifères et de production de diamants et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Stornoway détient en propriété exclusive la mine Renard, la première mine de diamants au Québec.

À propos de la mine de diamants Renard

La mine de diamants Renard est la première mine diamantifère au Québec en importance et la sixième au Canada. Elle est située à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau dans la région de la Baie?James, dans le centre?nord du Québec. Le projet de construction a commencé le 10 juillet 2014, et la production commerciale a été déclarée officiellement le 1er janvier 2017. Une production annuelle moyenne de diamants de 1,8 million de carats est prévue pendant les 10 premières années de vie de la mine. Les lecteurs sont invités à consulter le rapport technique du 11 janvier 2016 concernant l'estimation des ressources minérales de septembre 2015, et le rapport technique daté du 30 mars 2016 sur la mise à jour du plan minier et de l'estimation des réserves minérales de mars 2016 pour de plus amples renseignements et d'autres hypothèses concernant le projet.

Au nom du conseil d'administration

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

/s/ « Patrick Godin »

Patrick Godin

Président et chef de la direction



