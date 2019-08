Inauguration de la première station du Parcours des phytotechnologies d'Espace pour la vie





MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la restauration et de la mise en valeur du Jardin aquatique, niché au coeur du Jardin botanique, Espace pour la vie et sa Fondation sont fiers d'inaugurer officiellement aujourd'hui la toute première station du Parcours des phytotechnologies : Les marais épurateurs.

La Ville de Montréal et la Fondation Espace pour la vie se sont associées pour réaliser le Parcours des phytotechnologies afin de démontrer toute l'importance de développer des alternatives propres et efficaces pour réduire la pollution de l'eau, des sols, de l'air et du bruit.

La première station de sept à voir le jour, Les marais épurateurs est au coeur du plan de restauration et de mise en valeur du Jardin aquatique. Constituée de deux marais filtrants, l'un à flux horizontal et l'autre à flux vertical, qui fonctionnent en complémentarité, l'eau chargée de résidus y est purifiée pour ensuite retourner aux bassins de collections et ponctuellement aux plates-bandes de plantes ornementales.

« Ce fabuleux projet s'inscrit parfaitement dans la Stratégie montréalaise pour une ville résiliente de la Ville de Montréal et dans notre vision de promotion des technologies de pointe pour résoudre divers problèmes environnementaux auxquels sont confrontés les entreprises, les villes, les industries et même les citoyens. Nous sommes heureux de soutenir l'expertise unique développée par les chercheurs du Jardin botanique et de l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) » a affirmé Mme Laurence Lavigne Lalonde, responsable d'Espace pour la vie au sein du comité exécutif.

« Je tiens à remercier chaleureusement RBC Banque Royale et l'Association minière du Québec pour leur généreuse contribution de 400 000 $ à la station Les marais épurateurs, ainsi que la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman pour son investissement de 500 000 $ dans le volet d'éducation du Parcours et d'autres projets citoyens d'Espace pour la vie, » a déclaré Pierre B. Meunier, président du conseil d'administration de la Fondation Espace pour la vie. « En ces temps de grands défis environnementaux, le soutien des activités de recherche et d'éducation d'Espace pour la vie est plus important que jamais, » a-t-il ajouté.

Rappelons que le Jardin aquatique, conçu et construit en 1938 sous la direction de Henry Teuscher, n'avait jamais fait l'objet d'une réelle restauration. Malgré un entretien constant, il avait grand besoin de travaux. En 2017, un projet de réfection a donc été mis en place pour le rénover et le bonifier d'un nouveau bassin central, tout en tenant compte du plan patrimonial original et de l'approche en développement durable d'Espace pour la vie. Au coeur de cette importante restauration figure l'ajout d'un bassin central avec une eau chauffée qui permet de présenter au public des plants de Victoria 'Longwood Hybrid', un croisement entre Victoria amazonica et Victoria cruziana, réalisé à l'origine par le célèbre Longwood Gardens près de Philadelphie.

Le Parcours des phytotechnologies

Au printemps 2017, Espace pour la vie a amorcé au Jardin botanique un projet ambitieux en sept stations qui, à l'aide de milliers de plantes vivantes, vise à résoudre plusieurs problèmes environnementaux. En effet, le Parcours des phytotechnologies permettra, notamment, de traiter les eaux de ruissellement, de diminuer l'effet îlot de chaleur de son stationnement, de stabiliser les berges des étangs, de démontrer comment réduire l'impact des bruits de la ville et comment décontaminer les sols.

Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, en repensant le lien entre l'humain et la nature, et en cultivant de nouvelles façons de vivre, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain en faveur de la biodiversité.

La Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie est une fondation publique autonome qui a pour mission de recueillir des fonds auprès des entreprises et des philanthropes à l'intention d'Espace pour la vie. Depuis sa création en 1999, la Fondation a contribué pour plus de 10 M$ aux projets novateurs des quatre grandes institutions d'Espace pour la vie.

Pochette de presse et visuels : http://bit.ly/LesMaraisEpurateurs

