Placements mondiaux Sun Life se joint au Cirque du Soleil pour offrir une expérience unique aux membres d'un Repaire jeunesse de la région

MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW/ - La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. (« Placements mondiaux Sun Life » ou « PMSL »), le commanditaire principal de la tournée canadienne du Cirque du Soleil, a invité des membres du Repaire jeunesse de Longueuil au Québec à devenir des artistes d'un jour lors d'un camp interactif bien spécial.

Aujourd'hui au siège social du Cirque du Soleil, 20 jeunes de 11 à 16 ans ont eu la chance de mettre à l'épreuve leurs talents en acrobatie et leur audace dans le cadre de plusieurs activités. Sous la supervision des artistes de cirque, les participants ont jonglé, ont marché sur une corde raide et ont créé des maquillages dignes de spectacles. Ils ont également visité les coulisses du siège social situé à Montréal pour apprendre quelques secrets derrière l'exceptionnel succès international de cette entreprise de divertissement.

« Nous sommes ravis de mettre ces jeunes en contact avec la culture unique d'innovation et de performance du Cirque du Soleil, explique Anne Meloche, chef des affaires institutionnelles chez PMSL. Apprendre certains numéros avec des professionnels est une occasion unique et inspirante pour les membres du Repaire jeunesse. C'est aussi une bonne façon de constater la préparation et le dévouement nécessaires pour atteindre un succès de cette envergure. Et si je peux me fier à l'enthousiasme et au talent des participants, nous pourrions bien assister aux débuts d'une nouvelle génération d'artistes de cirque. »

« Nos jeunes sont très heureux d'avoir eu la chance de s'exercer avec des professionnels du cirque. Le Repaire jeunesse de Longueuil est un lieu où les jeunes peuvent vivre leurs rêves, et je suis ravie de constater que c'est exactement ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui », explique Tanya Brunelle, coordonnatrice de projet à Maison Kekpart - Repaire jeunesse de Longueuil.

« Pour le Cirque du Soleil, notre engagement va au-delà de la performance. Nous souhaitons avoir un impact positif sur les gens, les communautés et la planète avec ce que nous connaissons le mieux : la créativité et l'art, a déclaré Anik Couture, chef des relations avec les communautés du Cirque du Soleil. C'était un réel plaisir d'accueillir les membres du Repaire jeunesse dans les coulisses en compagnie de Placements mondiaux Sun Life. Nous espérons qu'ils ont apprécié leur journée et que, peut-être, cela en a-t-il inspiré certains à joindre la prochaine génération d'artistes de cirque. »

À titre de commanditaire principal de la tournée canadienne du Cirque du Soleil, PMSL est fière de présenter cette histoire de succès bien de chez nous à de jeunes membres de la communauté. Cet événement s'inscrit dans l'engagement de la Sun Life à bâtir des collectivités saines et durables pour la vie.

À propos des Repaires jeunesse du Canada

Services communautaires. Mentorat. Programmes innovateurs. À titre de plus important organisme de services aux enfants et aux adolescents au pays, Repaires jeunesse du Canada propose des activités et services essentiels à plus de 200?000 jeunes dans 700 collectivités. Les Repaires jeunesse aident les enfants et les ados à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent y arriver. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur donnent les outils dont ils ont besoin pour parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, leadership : tout y est sous un même toit! Depuis 1900, les Repaires jeunesse ouvrent leurs portes aux jeunes et aux familles, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. Répondre aux besoins de la relève, c'est notre priorité. Pour en savoir plus, visitez repairesjeunesse.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram (@Repairesjeunesse), et sur Twitter (@RJeunesseCAN).

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Le Groupe emploie actuellement 4 500 personnes issues de près de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, visitez cirquedusoleil.com.

À propos de la Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 25 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Financière Sun Life. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

