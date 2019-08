Empirix annonce la prise en charge de l'analyse du trafic sur toutes les architectures 5G non autonomes





Empirix Inc., un fournisseur de premier plan mondial de solutions de garantie des services voix et données, a annoncé aujourd'hui la capacité de suivre un utilisateur de la 5G et de contrôler le trafic de plan conformément aux options 3/3a/3x de la version 15 de l'architecture non autonome (NSA) du 3GPP.

Chargée de surveiller et dépanner certains des plus importants réseaux au monde, Diagnostix (anciennement connue sous le nom d'E-XMS), la plateforme de garantie de service d'Empirix, est en mesure de surveiller les réseaux 5G natifs du Cloud, qu'ils soient hybrides ou purs. Cela met Empirix dans une position unique pour soutenir les fournisseurs de services de communication qui ont identifié une procédure de migration de leurs réseaux vers la 5G.

L'option 3x du 3GPP émerge comme le choix préféré des fournisseurs de services qui souhaitent tirer parti des réseaux LTE de la génération précédente. Largement basée sur l'introduction de l'accès radio 5G, cette norme permet aux fournisseurs de services de téléphonie mobile d'améliorer à la fois la Qualité de service (QoS) et la Qualité de l'expérience (QoE) pour leurs clients en intégrant les réseaux LTE centraux avec des systèmes radio 5G non autonomes. Bien qu'attractive, cette approche progressive crée des "angles morts" et limite la visibilité tant sur les réseaux centraux que dématérialisés.

La solution Diagnostix d'Empirix offre aux opérateurs une visibilité de bout-en-bout du trafic et de la performance réseau sur l'ensemble des réseaux 5G ainsi que sur les réseaux et services traditionnels.

« Nous sommes très fiers du fait que notre plateforme Diagnostix soit devenue la norme industrielle pour la surveillance passive des réseaux fixes et mobiles. Nous reconnaissons la nature critique de la garantie de service pour les architectures réseau 5G et la dernière version démontre notre engagement à soutenir ce marché en évolution rapide », a déclaré Franco Messori, responsable de la stratégie chez Empirix.

La dernière version de Diagnostix (6.2.3) peut être déployée en tant que solution physique, virtuelle ou hybride et est disponible aujourd'hui à l'échelle mondiale. Contactez Empirix pour obtenir de plus amples renseignements.

