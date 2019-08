Novalis LifeSciences lance son premier fonds d'investissement dans le secteur des sciences de la vie avec un apport de 85 millions de dollars





Le 20 août 2019, Novalis LifeSciences, une société d'investissement et de conseil spécialisée dans le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui avoir levé 85 millions de dollars de capital pour son premier fonds - Novalis LifeSciences Investments I, L.P.

Novalis LifeSciences est essentiellement axé sur des entreprises du secteur des sciences de la vie hautement innovantes. Marijn E. Dekkers, fondateur et président du conseil d'administration, a déclaré à l'occasion de la clôture du premier fonds : « Ce premier fonds est axé sur la croissance qui investira dans 8 à 12 sociétés commercialisant des technologies hautement innovantes dans différents segments du secteur des sciences de la vie. Il s'agit notamment de la découverte de médicaments, d'outils des sciences de la vie, de génomique, de biologie synthétique, de diagnostics et de biotechnologie agricole, autant de domaines qui ont d'énormes besoins non satisfaits et représentent des opportunités alléchantes pour les investisseurs ».

À propos de Novalis LifeSciences

Novalis Lifesciences LLC, est une société de capital risque d'envergure mondiale axée sur des technologies hautement innovantes dans le secteur des sciences de la vie. Fondée et dirigée par le Dr Marijn E. Dekkers, président actuel d'Unilever et ancien président-directeur général de Bayer AG et de Thermo Fisher Scientific Inc., Novalis travaille avec un groupe diversifié de spécialistes par projets menés dans leurs domaines respectifs des sciences de la vie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.novalislifesciences.com ou contactez info@novalislifesciences.com

