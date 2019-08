Avis aux médias - Le gouvernement appuie deux entreprises locales de transformation laitière





SAINT-PRIME, QC, le 20 août 2019 /CNW/ -L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, annonceront du financement fédéral à l'appui de deux entreprises de transformation laitière du Lac-Saint-Jean.

Événement

Annonce

Date

Le 21 août 2019

Heure

15 h (heure locale)

Lieu

Restaurant de la Fromagerie Perron

598, rue Principale, Saint-Prime (Québec)

G8J 1T1

