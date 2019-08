Avis aux médias - Les partenaires fédéraux et autochtones feront une annonce importante concernant la réserve de parc national Thaidene Nëné





?UTSËL K'E, NT, le 20 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, la Première Nation des Dénés de ?utsël K'e et la Première Nation de Deninu K'ue feront une annonce importante concernant la réserve de parc national Thaidene Nëné.

Le mercredi 21 août, à ?utsel K'e, Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, se joindra au chef Darryl Marlowe de la Première Nation des Dénés de ?utsël K'e, à l'honorable Robert McLeod, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest, et au chef Louis Balsillie de la Première nation de Deninu K'ue pour cette annonce importante. La Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest est également partenaire de cette annonce.

Située dans le bras Est du Grand lac des Esclaves et dans ses environs dans les Territoires du Nord-Ouest, Thaidene Nëné est une région de nature vierge qui représente une zone de transition entre la forêt boréale et la toundra. C'est la patrie de la Première Nation des Dénés de ?utsël K'e et elle revêt une grande importance culturelle pour d'autres Premières nations ainsi que pour les peuples de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest.

Voici les détails :

Date : Le mercredi 21 août 2019 Heure : L'annonce commence à 10 h. Endroit : Centre communautaire de ?utsël K'e ?utsël K'e, Territoires du Nord-Ouest

