Corporation Métaux Précieux mandate RPA pour réaliser une estimation des ressources minérales

MONTRÉAL, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEP, OTC-BB : CJCFF) (« QPM ») a mandaté RPA Inc. (« RPA ») pour la préparation d'une première estimation des ressources minérales et un rapport technique rédigé en vertu du Règlement 43-101 pour son projet aurifère phare, Sakami détenu à 100 % situé sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. RPA travaillera en étroite collaboration avec SGS Canada Inc. qui a été récemment embauché pour fournir une assistance technique indépendante en vue de l'élaboration d'un modèle géologique en trois dimensions pour le projet.



Personnes qualifiées



Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Jean-Sébastien Lavallée, (OGQ # 773), géologue, vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de RPA

RPA Inc. est un groupe de professionnels techniques qui conseillent l'industrie minière depuis plus de 30 ans. Au cours de cette période, RPA est devenue une organisation très respectée, considérée comme la société de choix pour le travail sur les ressources et les réserves.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Goldcorp Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur Normand Champigny Président Chef de la direction Téléphone : 514 951-2730 Téléphone : 514 979-4746 Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

