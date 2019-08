Groupe Capitales Médias : les syndicats CSN intéressés à s'impliquer financièrement dans la relance des quotidiens régionaux





MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de la faillite du Groupe Capitales Médias, les syndicats CSN des quotidiens régionaux se montrent intéressés à participer financièrement à la relance des opérations de ces médias écrits.

« C'est une très triste journée pour les médias d'information, pour leurs artisans, mais également pour l'ensemble de la population, particulièrement en région. Il y a longtemps que nous tirons la sonnette d'alarme au sujet de la crise qui sévit dans le secteur de la presse écrite, affirme la présidente de la Fédération nationale des communications (FNC-CSN), Pascale St-Onge. Craignant que des journaux puissent fermer, nous avons travaillé sur différents scénarios afin d'en assurer leur survie. L'un des scénarios qui nous semblent porteurs d'avenir serait de constituer une coopérative de travailleuses et de travailleurs de l'information qui deviendrait actionnaire des quotidiens du Groupe Capitales Médias, en partenariat avec d'éventuels investisseurs. C'est en ce sens que nous consulterons l'ensemble des membres des syndicats concernés au cours des prochains jours. »

La présidente de la FNC-CSN tient à saluer la réponse du gouvernement du Québec, dont le prêt temporaire assurera le maintien des opérations des six quotidiens. « Il est primordial, à très court terme, que les quotidiens continuent d'être publiés d'ici à ce que l'on trouve une solution globale pour assurer la pérennité de ces médias. Voilà pourquoi nous travaillerons d'arrache-pied avec différents partenaires pour développer un modèle d'affaires qui permettra aux six quotidiens et à leurs artisans de continuer d'offrir à la population une information diversifiée et de qualité. »

La FNC-CSN sera présente lors de la commission parlementaire sur l'avenir des médias au Québec, lundi prochain, afin de présenter ses recommandations visant un meilleur soutien financier des différents médias d'information.

À propos de la FNC

La Fédération nationale des communications (FNC-CSN) regroupe 7000 membres oeuvrant dans les domaines des communications et de la culture.

