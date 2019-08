Weatherford annonce la conclusion d'une entente de commercialisation avec ExxonMobil





Cette entente exclusive porte sur la commercialisation des tout nouveaux Mambatm, des accouplements pour conditions de service difficiles conçus pour réduire l'usure des tubes et pour prévenir le sectionnement des tiges de pompages des pompes à tiges et des pompes à cavité progressive

BAAR, Suisse, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé le lancement du Mambatm, un accouplement pour tige de pompage pour conditions de service difficiles conçu pour réduire de manière significative la friction et l'usure des tubes de pompage employés dans des puits sableux, corrosifs ou déviés.

Conçu exclusivement dans le cadre d'une entente de commercialisation avec ExxonMobil, le nouvel accouplement pour tige de pompage est revêtu d'une couche brevetée semblable à du diamant qui réduit de manière drastique la friction entre l'accouplement et le tube de pompage. Comparativement à tous les revêtements pour accouplement disponibles précédemment, notamment les revêtements standards, les revêtements métalliques par pulvérisation et les matériaux de haute qualité résistant à la friction utilisés dans les zones à forte abrasion, le revêtement en carbone par pulvérisation du Mamba a permis d'obtenir une résistance à l'usure et une durée d'utilisation six fois plus importantes, aussi bien en laboratoire que dans le cadre d'essais intensifs sur le terrain. Avec deux revêtements brevetés en option, un procédé en une seule étape et un revêtement à triple épaisseur, les accouplements Mamba s'avèrent idéals pour les pompes à tige et les pompes à cavité progressive opérant dans des environnements difficiles.

Pendant près d'un siècle, les producteurs de pétrole s'en sont remis à l'ascension artificielle au moyen de pompes à tiges pour faire en sorte que la production des puits soit économiquement viable le plus longtemps possible. Le mouvement constant de haut en bas des tiges de pompage engendre néanmoins l'usure de la tige et du tube par érosion, une usure qui, si rien n'est fait, requiert des réparations coûteuses.

Les travaux de développement, d'une durée de trois ans, et la commercialisation de cette nouvelle technologie de réduction de la friction ont été entrepris pour répondre à un besoin industriel de réduction au minimum de la fréquence et des coûts des défaillances des tubes et des tiges pour cause de friction. Weatherford et ExxonMobil ont uni leurs efforts et signé une entente exclusive pour commercialiser conjointement cette technologie. Cette entente a entraîné la commercialisation d'une gamme d'accouplements de haute qualité pour tiges de pompage résistant à la friction ayant recours à la technologie brevetée par ExxonMobil, lauréate de l'édition 2018 de l'Edison Patent Award dans la catégorie procédés industriels.

Jayme Meier, directeur du développement technologique chez ExxonMobil a déclaré : « l'application du processus de revêtement breveté d'ExxonMobil sur la surface extérieure des accouplements pour tiges de pompage de Weatherford constitue une option intéressante pour les producteurs de pétrole et de gaz exploitant des puits difficiles. Cette collaboration est révélatrice du type d'innovations révolutionnaires qui peuvent résulter de la mise en commun de nos technologies et de notre expérience. »

Kyle Chapman, président de la production chez Weatherford, confirme que la soif d'innovation qui anime aussi bien ExxonMobil que Weatherford a permis de trouver une solution nouvelle à un vieux problème rencontré sur les champs de pétrole. « Nous sommes animés par la volonté d'obtenir des résultats plus productifs pour nos clients, a ajouté M. Chapman. Et le meilleur résultat qui nous puissions obtenir, c'est de parvenir à une solution qui règle les problèmes rencontrés par un opérateur tout en entraînant une hausse de la rentabilité. »

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes sociétés multinationales de services pour champs pétrolifères. Elle fournit des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. Présent dans plus de 80 pays, le Groupe dispose d'un réseau de 620 sites de production, de services, de recherche et développement et de formation, et emploie plus de 24 500 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.weatherford.com et prenez contact avec Weatherford via LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

