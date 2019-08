Train en Gaspésie - François Legault doit être à l'écoute de la population





QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le porte-parole libéral en matière de transports, Gaétan Barrette, et la députée libérale marraine de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Dominique Anglade, invitent François Legault à être à l'écoute des Gaspésiens dans le dossier du train. Un rassemblement non partisan pour le retour du train d'un bout à l'autre de la péninsule a d'ailleurs eu lieu hier.

Le Gouvernement du Québec s'est engagé à la hauteur de 100 M$ en 2017 pour la réfection du chemin de fer gaspésien en plus de fournir une aide directe de 12,5 M$ sur 5 ans à la Société de chemin de fer de la Gaspésie.

Le gouvernement de François Legault doit poursuivre les efforts qui ont été déployés pour doter la région d'un rail qui contribuera à l'essor économique de la région.

« Le premier ministre doit agir et s'assurer d'accélérer la préparation des projets et la réalisation des travaux sur le rail gaspésien. François Legault doit démontrer une volonté politique pour cet important projet d'infrastructures essentiel pour l'économie de la région. »

Gaétan Barrette, porte-parole libéral en matière de transports

« La sécurité routière, l'économie régionale et l'environnement naturel en ressortiront grands gagnants avec un transport plus sécuritaire, une diminution des coûts financiers et une réduction des impacts environnementaux liés aux activités de transport pour des grandes entreprises. »

Dominique Anglade, députée libérale marraine de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

