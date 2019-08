/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kensington/





KENSINGTON, PE, le 16 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement concernant les investissements dans les infrastructures vertes et communautaires en présence de l'honorable Wayne Easter, député de Malpèque, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de l'honorable Matthew MacKay, ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture.

Date : Lundi, le 19 août 2019



Heure : 13 h (HAA)



Lieu : Hôtel de ville de Kensington

55, rue Victoria Est

Kensington, Île-du-Prince-Édouard

