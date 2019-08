Les résidents des districts de Muskoka et de Parry Sound, et du comté de Haliburton bénéficieront d'améliorations routières et du remplacement de ponts





BRACEBRIDGE, ON, le 16 août 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures publiques permet de soutenir des réseaux de transport efficaces qui aident les Canadiens et leur famille à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps et à rentrer chez eux en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, Marco Mendicino, le secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Graydon Smith, maire de la Ville de Bracebridge, ont annoncé l'octroi d'un financement pour améliorer une route locale et remplacer quatre ponts dans les districts de Muskoka et de Parry Sound, et dans le comté de Haliburton.

À Bracebridge, le remplacement du pont Black par une nouvelle structure à voie unique dotée de nouvelles barrières de sécurité améliorera la circulation et les conditions routières pour les usagers du pont pendant de nombreuses années. Le nouveau pont Black sera également doté d'un sentier piétonnier d'un kilomètre qui permettra aux résidents et aux visiteurs de traverser le pont à pied.

Les autres projets comprennent le remplacement du pont Snider's Bay à Gravenhurst, du pont Etwell à Huntsville et du pont du chemin Hawk Lake dans le comté de Haliburton. De plus, dans le canton d'Armour, on effectuera d'importants travaux d'amélioration routière sur la rue Yonge, afin d'accroître la sécurité pour tous les usagers de la route, y compris les cyclistes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,4 millions de dollars dans cinq projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province et les municipalités devront assumer le reste des coûts des projets.

« La construction de routes sûres et efficaces permet aux Canadiens de passer moins de temps dans la circulation sur le chemin du travail et plus de temps de qualité en famille. Grâce à ces améliorations routières et au remplacement des ponts, les résidents de Muskoka pourront se rendre à destination rapidement et en toute sécurité, ce qui améliorera leur qualité de vie. »

Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville de Bracebridge apprécie grandement l'approbation du financement du projet de remplacement du pont Black dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le pont Black sert de lien de transport clé pour les résidents permanents et saisonniers de Bracebridge. Grâce au financement du remplacement du pont vieillissant, on favorisera le transport sécuritaire des gens, des biens et des services. Le financement provenant du PIC appuie la mise en oeuvre du plan global de gestion des actifs de la Ville et aide à assurer l'utilisation efficace de l'argent des contribuables. »

Graydon Smith, maire de la Ville de Bracebridge

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au coeur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Nom du projet Lieu Fonds Détails concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Replacement du pont Black Ville de Bracebridge VIRN Remplacer le pont existant par un pont à une voie doté de nouvelles sous-structures aux extrémités du pont. Des travaux supplémentaires permettront d'améliorer la protection grâce aux barrières et d'installer une passerelle pour piétons. 1 277 708 $ 851 720 $ 425 988 $ Réfection de la rue Yonge à Armour Village de Burk's Falls VIRN La réfection d'environ 2 500 pieds de route et d'environ 3 500 pieds de trottoir, ce qui comprend l'élargissement de la chaussée et le remplacement de ponceaux, afin d'améliorer la sécurité des conducteurs et des cyclistes. 1 103 085 $ 612 764 $ 922 442 $ Replacement du pont Etwell Canton de Huntsville VIRN Le remplacement du pont existant par une structure à deux voies améliorera la sécurité des usagers et le temps de réponse des services d'urgence. 400 730 $ 267 127 $ 133 603 $ Replacement du pont Snider's Bay Canton de Gravenhurst VIRN Le pont de Snider's Bay sera élargi et les ponceaux seront remplacés. Le projet permettra d'accroître la sécurité des usagers et d'améliorer l'état général des routes. 505 747 $ 337 131 $ 168 616 $ Hawk Lake Haliburton, canton de VIRN Le pont existant du chemin Hawk Lake sera remplacé par une nouvelle structure d'acier à une voie légèrement plus large et comprendra 500 mètres de nouvelle route de raccordement à chaque extrémité. 1 125 993 $ 750 587 $ 375 406 $

