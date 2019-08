Avis aux médias - La ministre Bibeau fera une annonce importante en appui aux producteurs laitiers





OTTAWA, le 15 août 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, visitera une ferme laitière à Compton, où elle expliquera l'aide fournie aux producteurs laitiers conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Événement

Annonce

Date

16 août 2019

Heure

10 h 30 (heure locale)

Lieu

Ferme Valley Clan Inc.

390, chemin de Hatley

Compton (Québec) J0B 1L0

Annonce :

L'annonce à la Ferme Valley Clan Inc. sera diffusée en continu en direct sur Facebook Live @ https://www.facebook.com/AgricultureCanadienne

