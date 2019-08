Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Bracebridge





BRACEBRIDGE, ON, le 15 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et de Graydon Smith, maire de la Ville de Bracebridge.

Date : Vendredi 16 août 2019



Heure : 14 h (HAE)



Lieu : Pont Black

Chemin Matthiasville

(1 km nord de la route 118 Est)

Bracebridge (Ontario)





En cas de mauvais temps : Salle du conseil municipal

1000, Taylor Court

Bracebridge (Ontario)

