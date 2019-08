BonLook s'associe au joueur par excellence de la LNH Taylor Hall pour sa nouvelle collection de lunettes pour hommes





Le hockeyeur étoile canadien a participé à la création de quatre nouveaux modèles dans le cadre de cette toute première collaboration masculine pour BonLook.

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW/ - L'entreprise montréalaise BonLook a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle collection masculine de quatre montures conçues en partenariat avec Taylor Hall, joueur étoile de la LNH évoluant avec les Devils du New Jersey. Cette prestigieuse collection marque la toute première collaboration de BonLook dans le cadre d'une collection masculine. L'entreprise est déjà reconnue pour le succès de ses partenariats de design avec plusieurs personnalités canadiennes, dont Maripier Morin et Tessa Virtue. La collection sera lancée le 15 août 2019 dans les 34 points de vente de BonLook au Canada, ainsi qu'en ligne sur BonLook.com.

Personnalité sportive connue et fier Canadien, Hall est un partenaire tout avisé pour la marque BonLook. Le hockeyeur a joué un rôle de premier plan tout au long du processus de conception et de l'élaboration des quatre montures uniques de la collection, qui sont inspirées de son style personnel.

Sur le plan esthétique, la collection est marquée par une palette de tons neutres et un style épuré. Rehaussée par des détails subtils, minimalistes et élégants, la collection est à la fois classique et branchée. Pour le nom de ses modèles, Hall s'est inspiré de personnes et de lieux qui lui sont chers.

« Taylor incarne tout ce que nous recherchons chez un partenaire. Nous sommes plus que ravis de sa participation à notre toute première collaboration masculine », a déclaré Sophie Boulanger, PDG et cofondatrice de BonLook. « Dès notre première rencontre, notre équipe s'est sentie inspirée par ses réalisations, son éthique de travail et son intérêt marqué pour le processus de conception. Nous sommes très satisfaits du produit final et nous sommes fiers d'élargir notre offre avec cette nouvelle collaboration. »

« Quand l'équipe de BonLook m'a approché, l'idée d'une collaboration m'a intéressé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, BonLook est une jeune entreprise canadienne de renommée et en pleine croissance qui offre des produits élégants à un excellent prix. De plus, cela fait un an que je porte des lunettes avec la protection contre la lumière bleue pendant la saison de la LNH, notamment quand je suis sur la route, ou le soir lorsque j'utilise mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur portable. J'y ai donc vu une excellente occasion de combiner mon intérêt pour la mode et le design avec un produit que j'adorais déjà », a déclaré Taylor Hall.

À propos de la collection

Les quatre modèles, Kingston, Augusta, Louise et Andrews, possèdent chacun un design minimaliste tout en offrant un look haut de gamme qui convient à tous les visages.

Kingston et Augusta

Fabriquées en acétate italien, les deux montures sont idéales pour les visages carrés, ronds, ovales et en forme de coeur. Pour ajouter une touche de couleur aux lunettes, Kingston et Augusta sont dotées de lentilles vertes, agencées aux montures elles-mêmes.

Louise et Andrews

Ces modèles offrent un style polyvalent et épuré qui confère un look cool sans pour autant être trop tendance. Et le meilleur dans tout cela? Ces montures vont bien à tout le monde (et particulièrement aux hommes dotés d'un visage plus large) et elles sont offertes dans trois coloris neutres et masculins. Les deux modèles sont disponibles en lunettes de vue ou de soleil avec ou sans prescription.

La collection Taylor Hall X BonLook sera en vente à compter du 15 août 2019 dans les 34 boutiques BonLook à travers le Canada et sur le site www.bonlook.com à partir de 149 $ CA et de 99 $ US, incluant des verres de prescription simple vision.

La conception de la campagne a été assurée par Tania Fugulin, directrice de création chez BonLook, en collaboration avec Eva Hartling, fondatrice et présidente de The Brand is Female. Neil Motta (Rodeo Production) et Wade Hudon ont assuré respectivement la photographie et la réalisation vidéo pour la campagne.

À PROPOS DE BONLOOK

BonLook offre une expérience de vente innovatrice et des produits qui ont du style, avec une qualité sans faille. Depuis sa création, l'entreprise vise à améliorer l'accessibilité des lunettes de prescription dans le but de créer un accessoire de mode incontournable offrant un rapport qualité-prix imbattable. Initialement lancée en ligne, l'entreprise compte maintenant 34 points de vente et planifie d'atteindre 40 boutiques au Canada d'ici 2020. Aujourd'hui, BonLook se définit comme étant l'ultime destination pour une sélection de montures tendance, pensées et dessinées à Montréal.

Forte de ses 375 employés, l'entreprise est un parfait exemple de la tendance omnicanale dans le domaine du commerce de détail. La force de ce modèle différencie Bonlook des autres détaillants dans le domaine de l'optique au Canada.

Pour plus d'informations, visitez le site www.bonlook.com.

TAYLOR HALL

Taylor Hall a débuté sa carrière dans la LNH en 2010, alors qu'il a été repêché par les Oilers d'Edmonton en tant que premier choix du repêchage de la LNH. À sa première saison en 2011, il a participé au Match des étoiles de la LNH, auquel il participera ensuite en 2016 et en 2018. Il a également décroché deux médailles d'or avec Équipe Canada, en 2015 et en 2016. Il s'est joint aux Devils du New Jersey en 2016. À sa deuxième saison avec cette équipe, il a remporté le trophée Hart, décerné au joueur de la LNH ayant été le plus utile à son équipe, une première dans l'histoire des Devils.

