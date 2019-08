Protection accrue contre les inondations pour les citoyens et les entreprises de Fredericton





FREDERICTON, le 15 août 2019 /CNW/ - Les communautés à travers le pays font face à des phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par la crise climatique. Ces phénomènes deviennent plus fréquents et plus graves, menaçant notre santé, notre sécurité et nos économies locales. Ayant connu trois inondations majeures au cours des 11 dernières années, les citoyens de Fredericton et de la région ont été directement touchés par les effets de la crise climatique, y compris les coûts de rétablissement élevés à la suite de ces événements.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un nouveau financement pour aider à protéger la communauté de Fredericton contre les inondations futures.

Des investissements fédéraux de 11,4 millions de dollars aideront la ville à mieux protéger les principaux systèmes de transport et les infrastructures municipales pour assurer la continuation des services essentiels pendant les inondations. Ces investissements contribueront également à créer des milieux humides et à agrandir les milieux existants afin d'améliorer la résilience locale aux inondations. Au cours des prochaines semaines, le gouvernement annoncera d'autres investissements totalisant 120 millions de dollars pour aider d'autres régions du Canada sujettes aux inondations. Ces fonds appuieront également des projets d'atténuation des catastrophes et rehausseront la résilience de nos communautés face aux effets de la crise climatique.

Les fonds seront octroyés au titre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, un fonds d'une valeur de deux milliards de dollars qui a été lancé en 2017. Au moyen du Fonds, le gouvernement du Canada veille à ce que les communautés canadiennes soient mieux équipées pour faire face aux effets de la crise climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces investissements aideront à assurer la sécurité des Canadiens, à protéger les entreprises locales et à renforcer l'économie.

Citation

« Qu'il s'agisse de sécheresses, d'incendies, d'inondations ou de canicules, des communautés à travers le pays subissent les effets de la crise climatique. À Fredericton, les gens ont constaté les dommages et l'incertitude provoqués par les phénomènes météorologiques extrêmes. C'est pourquoi notre gouvernement agit. En investissant dans les infrastructures dont nos villes et nos municipalités ont besoin, nous aidons à bâtir des communautés plus sûres et plus résilientes, tout en protégeant les entreprises et les services sur lesquels les Canadiens comptent. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Une fois terminé, ce projet aidera à protéger plus de 27 500 résidents dans un rayon de 12 kilomètres carrés. Selon la Ville de Fredericton , le projet réduira de 83 % le nombre de personnes directement touchées par les inondations futures. Il devrait également permettre de réaliser des économies à long terme en ce qui concerne les coûts de rétablissement et de remplacement.

, le projet réduira de 83 % le nombre de personnes directement touchées par les inondations futures. Il devrait également permettre de réaliser des économies à long terme en ce qui concerne les coûts de rétablissement et de remplacement. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes est un programme de 10 ans qui aide les communautés à construire l'infrastructure dont elles ont besoin pour mieux résister aux phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui prévoit des investissements de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport ainsi que des communautés rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui prévoit des investissements de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport ainsi que des communautés rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte qui aident les communautés à faire face aux effets grandissants des changements climatiques et qui appuient la transition du Canada vers une économie plus résiliente et faible en carbone.

vers une économie plus résiliente et faible en carbone. À ce jour, le gouvernement du Canada a accordé plus de 480 millions de dollars pour la réalisation de plus de 200 projets au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 11:02 et diffusé par :